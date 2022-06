Serasa parcela 2 milhões de dívidas em 14 vezes ou mais

Com mais de 100 empresas parceiras, a Serasa Limpa Nome oferece mais de 7 milhões de negociações de dívidas negativadas ou não. Dessas, cerca de 2 milhões podem pagas em 14 parcelas ou mais, nos canais oficiais e aplicativo da Serasa.

Junto à ação, com um vídeo do Senhor Barriga lançado nesta segunda-feira, 20, nos canais digitais da empresa, apresenta possibilidades de quitar débitos a partir de R$ 9,90. No total, são quase 2 milhões de ofertas de renegociação para quitação da dívida por até R$ 99,90.

As ofertas podem ser consultadas pelos canais oficiais e aplicativo disponível no Google Play e na App Store, pelo Whats App - (11) 99575-2096, mais de 6 mil agências de Correios espalhadas pelo Brasil ou pelo 0800 591 1222.

Como negociar dívidas na Serasa

O tutorial de consulta e renegociação de dívidas pode ser acessado no Youtube da Serasa e no passo-a-passo abaixo:

1º Passo

Acesse o site do Serasa Limpa Nome ou baixe o aplicativo no celular no Google Play e App Store. Após digitar o CPF e preencher um breve cadastro, você poderá utilizar os serviços com a garantia de que só você tem acesso aos seus dados.

2º Passo

Ao entrar na plataforma, suas informações financeiras já aparecerão na tela, incluindo as dívidas (caso tenha) e as opções de acordos. Se quiser conhecer as condições oferecidas para pagamento, basta clicar em uma delas e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito:

3º Passo

Depois que você escolher a oferta, selecione o melhor formato de pagamento para o seu bolso: se vai ser à vista ou em parcelas e qual a melhor data de vencimento:

4º Passo

A plataforma da Serasa gera um ou mais boletos, dependendo da forma de pagamento escolhida, já com a data de vencimento correta. O boleto poderá ser pago tanto on-line quanto na agência do banco ou casa lotérica.