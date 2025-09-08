Serasa Limpa Nome: ação especial dará desconto de 99% em 10 milhões de dívidas; veja como participar

A Serasa fará uma ação especial de renegociação de dívidas na terça-feira, 9. Os descontos podem chegar a 99%. Segundo a empresa são mais de 10 milhões de dívidas que podem ser quitadas pelo desconto máximo oferecido na plataforma Serasa Limpa Nome.

São mais de 1,6 mil empresas irão participar da ação e mais de 2,3 milhões de brasileiros podem ter uma ou mais dívidas com o desconto máximo. Somente no estado de São Paulo, são mais de 749 mil pessoas que podem aproveitar as condições para negociar 3,3 milhões de débitos com 99% de desconto.

A Serasa não informou quais empresas irão participar, mas disse que entre os participantes estão grandes bancos, varejistas, financeiras, securitizadoras, concessionárias de contas básicas, como água, luz e gás, entre outros.

“É uma oportunidade para os consumidores que desejam retomar o controle das finanças antes do final do ano, aproveitando condições especiais e, muitas vezes, determinantes para regularizar o orçamento”, diz Aline Maciel, diretora da Serasa.

Como negociar

1º Passo – Baixe o app da Serasa

Faça o download do aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS), digite o seu CPF e preencha um breve cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, como a existência de possíveis dívidas e a pontuação do Serasa Score.

2º Passo – Escolha a oferta

Após selecionar a opção “Ver ofertas”, é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito. Para fazer um acordo, clique no campo “Negociar” de cada uma das ofertas”.

3 º Passo – Revise e finalize o acordo

Escolha a opção que desejar e a forma de pagamento de sua preferência. Caso seja boleto, você pode copiar o código, baixar ou solicitar o envio via WhatsApp. Se optar pela opção do Pix, selecione o dia para vencimento e a quantidade de parcelas desejada. Depois, confirme as informações, revisando todas as condições apresentadas, e clique em “Concluir acordo”.

4º Passo – Faça o pagamento do acordo:

Ao fechar seu acordo, você deve realizar o pagamento de acordo com as condições definidas na etapa anterior. Para pagar com o Pix, clique em “Copiar chave Pix” e cole no aplicativo da instituição bancária para prosseguir.