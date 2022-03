Serasa lança Feirão Limpa Nome e dá desconto de até 99% nas dívidas

A Serasa anunciou nesta segunda-feira, 7 de março, um Feirão Limpa Nome. A iniciativa visa oferecer oportunidade de renegociação de dívidas no início do ano. Segundo a empresa, o número de brasileiros endividados no país voltou a crescer e atingiu 64,82 milhões, próximo ao pico da pandemia registrado em abril de 2020 (65,91 milhões).

No feirão, os consumidores podem conseguir descontos de até 99%. São mais de 100 empresas participantes de setores como bancos, empresas de telefonia, varejo, universidades entre outros. O evento termina no final do mês, dia 31.

No total, mais de 33 milhões de dívidas poderão ser negociadas, sendo que mais de 20 milhões dos débitos poderão ser negociados por até R$ 100 e mais de 15 milhões poderão ser quitados com apenas R$ 50.

“O início de 2022 se mostrou muito mais desafiador do que o esperado. Por este motivo, anunciamos a edição emergencial do Feirão Serasa Limpa Nome, que tradicionalmente ocorre no final do ano, como oportunidade para ajudar a minimizar o crescimento dos números de dívidas e de endividados”, explica Aline Maciel, gerente do Serasa Limpa Nome.

Como participar

A consulta e renegociação das dívidas do Feirão Limpa Nome podem ser feitas de forma totalmente digital por meio dos canais oficiais da Serasa:

Site: feiraolimpanome.com.br

App Serasa no Google Play e App Store

Ligação gratuita 0800 591 1222

WhatsApp 11 99575-2096

Para quem prefere realizar o atendimento de forma presencial, a Serasa conta com a parceria de mais de 7 mil agências dos Correios espalhadas pelo país que também oferecem as condições e descontos especiais do Feirão mediante o pagamento de uma taxa de R$ 3,60.