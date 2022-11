Serasa instala tenda em 3 capitais para negociação de dívidas e dá desconto de até 99%

O número de brasileiros com o nome negativado é de 68,39 milhões, segundo o Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas, da Serasa. De acordo com o levantamento, a soma de todas as dívidas passou de R$ 295 bilhões, um valor equivalente ao PIB do Estado da Bahia. O valor médio da dívida de cada inadimplente está em R$ 4.324,42, quase três salários-mínimos.

Para tentar ajudar os inadimplentes, a Serasa realiza entre os dias 8 e 12 de novembro, o Feirão Serasa Limpa Nome de maneira presencial. Dessa maneira, quem tem dívidas pode renegociar diretamente nas tendas da Serasa em São Paulo, Salvador e Porto Alegre.

Esta é a primeira vez que Porto Alegre recebe a tenda para atender a população. Na capital gaúcha o local escolhido foi o Mercado Público da cidade, região de prédios históricos e de comércio popular; em São Paulo, o atendimento físico se dará no Vale do Anhangabaú, na região central; e em Salvador, na Praça Irmã Dulce. Veja abaixo o endereço e horário de funcionamento:

Tenda São Paulo

Quando: 8 a 12 de novembro

Horário: 8h às 20h

Local: Vale do Anhangabaú - Av. São João - Centro Histórico - São Paulo

Tenda Salvador

Quando: 8 a 12 de novembro

Horário: 8h às 20h

Local: Praça Irmã Dulce Roma – Cidade Baixa - Salvador.

Tenda Porto Alegre

Quando: 8 a 12 de novembro

Horário: 8h às 20h

Local: Largo Glênio Peres, ao lado do Mercado Público, Porto Alegre - RS

O feirão reúne o dobro de empresas do ano passado. São mais de 260 parceiros, como bancos, telefonia, varejo, universidades e outros segmentos que oferecem mais de 200 milhões de ofertas com descontos especiais em dívidas atrasadas ou negativadas que podem ser negociadas em até três minutos.

O feirão permite também o pagamento via Pix e da baixa da negativação em até 24h e descontos nas dívidas que chegam a 99%. Para renegociar as dívidas nas tendas é necessário um documento original com foto.

Feirão online

A Serasa também realiza o feirão de maneira virtual. O Feirão Serasa Limpa Nome também pode ser acessado por meio dos canais oficiais da Serasa. Neste caso, é possível renegociar as dívidas até o dia 5 de dezembro

Site: http://www.serasalimpanome.com.br

App Serasa no Google Play e App Store

Ligação gratuita 0800 591 1222

WhatsApp 11 99575–2096

Também é possível realizar a consulta e a negociação das dívidas presencialmente nas mais de 6 mil agências dos Correios distribuídas pelo país que oferecem as mesmas condições mediante o pagamento de uma taxa de R$3,60.