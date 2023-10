Seguro empréstimo 70+: BRB e BNP Paribas Cardif lançam solução para facilitar acesso ao crédito

O Banco BRB e o BNP Paribas Cardif estão lançando um novo seguro prestamista no mercado brasileiro: o crédito protegido sênior, dedicado especialmente ao público acima de 70 anos.

O seguro prestamista vem do termo prestação, e funciona como um seguro empréstimo, quitando as dívidas do contratante – parcial ou integralmente – em casos de imprevistos cobertos na apólice.

As linhas tradicionais de crédito com seguro prestamista costumam ter limite de 70 anos. Já o crédito protegido sênior será destinado a pessoas entre 71 e 85 anos, com coberturas incluindo morte natural ou acidental e invalidez permanente total por acidente.

Funciona como uma faca de dois gumes: ao mesmo tempo em que protege de imprevistos, o produto pode aumentar o acesso ao crédito dessa parcela da população, que normalmente encontra dificuldades para contrair uma dívida estando em idade avançada. O seguro garante o pagamento da operação para quem concede o crédito, facilitando que a população com mais de 70 anos tome um empréstimo.

“A oferta do crédito protegido sênior aos clientes do banco marca o pioneirismo alcançado por BRB, Cardif e BRB Seguros, uma vez que o mercado nacional normalmente limita a proteção a idades menores”, disse Alexsandra Braga, CEO da BRB Seguros.

O ponto é reforçado por Sheynna Hakim, CEO da BNP Paribas Cardif no Brasil, que destaca a função social de um seguro oferecido para essa faixa etária. “Sem contar que essa é uma parcela da população que movimenta R$1,6 trilhão por ano no Brasil: precisam ter mais oferta de crédito e oportunidades para se protegerem em momentos de dificuldade”, afirmou.

Parceria BRB e BNP Paribas Cardif

No fim de 2022, o Banco BRB e a BNP Paribas Cardif assinaram um contrato de parceria comercial com 20 anos de vigência, prevendo a comercialização de produtos de seguros pelos canais BRB, em caráter de exclusividade.

O primeiro lançamento foi o seguro proteção financeira, para clientes que possuem empréstimo no BRB, quitando o saldo devedor em casos de morte e invalidez permanente total por acidente. O segundo foi o seguro de vida, que marcou a a entrada da BNP Paribas Cardif nesse segmento, com a oferta de um produto completo e repleto de serviços adicionais, com prêmios anuais que variam de R$ 96 a R$ 11.988.

