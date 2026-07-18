Se o ChatGPT planejasse as férias, para onde ele mandaria sua família? Veja as recomendações

As férias escolares concentram decisões que vão desde a escolha de destinos de viagem até a compra de brinquedos, livros, roupas e cursos para crianças e adolescentes.

Um estudo da Ranqia analisou como o ChatGPT responde a 45 perguntas relacionadas ao período e identificou quais marcas, serviços, destinos e categorias aparecem com maior frequência nas recomendações da inteligência artificial.

O levantamento foi realizado em julho de 2026, com sucessivas execuções das mesmas perguntas no ChatGPT 5.5 Instant, da OpenAI. As consultas contemplaram planejamento de viagens em família, parques temáticos, hotéis, companhias aéreas, colônias de férias, cursos de idiomas, brinquedos, videogames, plataformas de streaming, material escolar, alimentação e vestuário.

Mais do que apontar empresas específicas, a pesquisa mostra quais setores concentram maior consenso nas respostas do modelo e quais apresentam maior diversidade de recomendações. Em categorias como viagens, parques temáticos, hotéis e compras, algumas marcas aparecem em mais de 90% das respostas analisadas. Já temas ligados a atividades para crianças durante o recesso apresentam distribuição muito mais pulverizada.

Entre os segmentos analisados, o turismo foi o que apresentou maior concentração de recomendações. No planejamento de viagens em família, a Decolar apareceu em 98% das respostas e a CVC em 94%. Nas buscas por hotéis, resorts e pousadas, o Booking.com foi citado em 97% das respostas, enquanto a Decolar registrou 94%.

Quando o assunto são destinos nacionais para viajar com crianças em julho, Gramado apareceu em 93% das respostas e Canela em 92%, consolidando a Serra Gaúcha como o principal polo de recomendações do estudo. Entre os parques temáticos, Beto Carrero World foi citado em 98% das respostas, seguido pelo Hopi Hari, com 97%.

A pesquisa também identificou padrões nas recomendações sobre transporte. Emirates e Singapore Airlines lideraram entre as companhias aéreas para viagens em família, ambas com índices superiores a 90% de visibilidade. Entre as locadoras de veículos, Localiza, Unidas e Movida concentraram praticamente todas as recomendações mais recorrentes.

Férias também movimentam educação, tecnologia e entretenimento

O estudo mostra que o período de férias não concentra apenas decisões relacionadas ao turismo. As perguntas sobre cursos, brinquedos, livros, tecnologia e entretenimento também revelam padrões consistentes nas respostas da inteligência artificial.

Entre os cursos de idiomas voltados para crianças e adolescentes, Red Balloon e Cultura Inglesa aparecem em mais de 90% das respostas. Na programação de férias, o CNA lidera as recomendações para cursos intensivos, seguido pela Cultura Inglesa.

Na área de tecnologia e educação, Code.org aparece como principal referência para programação infantil, enquanto LEGO Education e Makeblock lideram as recomendações de kits educacionais e robótica. Entre os brinquedos, LEGO e Estrela foram citadas em todas as respostas analisadas.

O levantamento também mostra forte presença das plataformas de entretenimento. Disney+ e Netflix aparecem em 97% das respostas sobre streaming para crianças e famílias. Nos videogames, Nintendo e Minecraft lideram as recomendações, ambos com índices de visibilidade superiores a 95%.

Compras de férias envolvem livros, roupas, alimentação e material escolar

As compras relacionadas às férias escolares também apresentaram elevada concentração de recomendações. Kalunga e Mercado Livre lideram as respostas sobre material escolar, ambas com 98% de visibilidade.

No vestuário infantil, Malwee Kids e Hering Kids aparecem entre as marcas mais recorrentes, enquanto C&A e Brandili lideram entre os varejistas. Para roupas de inverno, Renner e C&A concentram praticamente todas as recomendações do modelo.

Entre os livros infantis, "O Pequeno Príncipe" e "Harry Potter e a Pedra Filosofal" figuram entre os títulos mais citados, enquanto Amazon Brasil e Estante Virtual lideram as recomendações de livrarias.

Na alimentação, Jasmine e Mãe Terra aparecem entre as principais sugestões de produtos associados a opções saudáveis para o período de férias. Já entre os itens considerados frequentes nas compras familiares para o recesso, Bauducco e Nestlé lideram as respostas.

O estudo também analisou quais fontes aparecem como base das respostas do ChatGPT. Embora o Reddit seja o domínio com maior alcance entre todos os temas pesquisados, a influência varia conforme a categoria. Em turismo, por exemplo, destacam-se sites especializados como Melhores Destinos e Explora Brasil. Em educação, predominam plataformas do setor, enquanto segmentos como tecnologia, livros e consumo recorrem a diferentes fontes especializadas.

Segundo a metodologia da Ranqia, os resultados representam padrões observados nas respostas da inteligência artificial durante o período da coleta e não constituem avaliações sobre qualidade das empresas ou garantia de que as mesmas recomendações aparecerão em consultas futuras.