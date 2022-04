Saque-aniversário do FGTS: nascidos em abril podem sacar o dinheiro

A Caixa inicia nesta sexta-feira, dia 1º de abril, o pagamento do saque-aniversário para os trabalhadores nascidos em abril que optaram por essa modalidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Para ter direito ao saque-aniversário, é necessário que o trabalhador faça a opção pela modalidade a qualquer momento pelos canais disponibilizados pela Caixa: app FGTS, no site fgts.caixa.gov.br, no internet banking da Caixa ou nas agências bancárias.

Os beneficiários podem receber o crédito por meio da conta poupança digital Caixa Tem. É possível, ainda, indicar uma conta em qualquer instituição bancária para receber os valores, sem nenhum custo, através do app FGTS. Os trabalhadores que optarem pelo saque-aniversário até o último dia do mês de seu aniversário poderão receber o valor no mesmo ano de opção.

Os valores ficam disponíveis para saque até o último dia útil do segundo mês subsequente ao da aquisição do direito de saque. Caso o trabalhador não saque o recurso até essa data, o valor retornará automaticamente para a sua conta vinculada do FGTS.

O trabalhador que fizer a opção poderá sacar um percentual do saldo do FGTS acrescido de uma parcela adicional, anualmente, conforme tabela abaixo:

Sobre o saque-aniversário

O saque-aniversário, modalidade que permite a retirada de parte do saldo da conta do FGTS, anualmente, no mês do aniversário do trabalhador, e é uma alternativa à sistemática de saque por rescisão do contrato de trabalho sem justa causa. O pagamento do saque-aniversário iniciou em abril de 2020.

Desde o início até dezembro de 2021, 17,9 milhões de trabalhadores fizeram adesão à modalidade de saque-aniversário e já sacaram R$ 21,1 bilhões, incluindo os valores repassados às instituições financeiras em razão da contratação, por parte de alguns trabalhadores, de antecipação do saque junto a essas instituições.

Saque até R$ 1.000

No mês de abril, a Caixa também dará início ao pagamento do saque de até 1.000 reais do FGTS. Este saque não está relacionado ao saque-aniversário. O saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) terá início em 20 de abril e vai até 15 de junho. De acordo com o governo, a expectativa é injetar até 30 bilhões na economia este ano.

O crédito do Saque Extraordinário do FGTS será realizado na conta poupança social digital, aberta automaticamente pela Caixa em nome dos trabalhadores.