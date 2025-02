Saque-aniversário do FGTS já está disponível; veja calendário

Conforme o calendário instituído para o saque-aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de 2025, trabalhadores podem retirar os recursos aos quais têm direito. Para isso, é necessário optar previamente pela modalidade.

A Caixa informa que o trabalhador optante pela sistemática do saque-aniversário tem o valor disponibilizado todos os anos a partir do primeiro dia útil do mês de seu aniversário.

Caso ele não tenha cadastrado conta bancária no app FGTS para recebimento dos recursos, o valor fica disponível para saque a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário até o último dia do 2º mês subsequente.

a) Exemplo: um trabalhador optante pelo saque-aniversário nasceu no dia 10 de setembro. Ele terá, portanto, o valor disponibilizado anualmente a partir do primeiro dia útil de setembro, e poderá sacar até 30/11.

O trabalhador que não estava na sistemática do saque-aniversário e faz essa opção no mês de seu aniversário, terá o valor disponibilizado em até 5 dias úteis.

b) Exemplo: um trabalhador faz aniversário em 10 de setembro e opta pelo saque-aniversário no dia 30 de setembro. O valor estará disponível para ele em até 05 dias úteis após o registro da opção.

Já o trabalhador que optar pela sistemática do saque-aniversário depois do último dia do mês de seu aniversário terá o valor disponibilizado somente no ano seguinte.

c) Exemplo: um trabalhador faz aniversário em 10 de setembro e opta pelo saque-aniversário no dia 2 de outubro. Ele terá o valor disponível no ano seguinte.

Como funciona o FGTS e sua administração

Voltado para constituir e preservar uma reserva financeira para o trabalhador, o FGTS é administrado desde 1990 pela Caixa Econômica Federal. É um direito garantido a todos que firmam um contrato de trabalho formal, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Todo mês, os empregadores depositam o equivalente a 8% do salário em uma conta específica para cada funcionário.

Os recursos só podem ser movimentados em situações específicas, como:

Demissão sem justa causa ou por mútuo acordo.

Aquisição de casa própria.

Calamidade pública ou aposentadoria.

O que é o saque-aniversário?

O saque-aniversário foi instituído em 2020 pela Lei Federal 13.932/2019. A modalidade permite que o trabalhador retire anualmente uma parte do saldo de sua conta no fundo no mês do seu aniversário.

A adesão é opcional e pode ser realizada pelo aplicativo ou site do FGTS.

O valor do saque é calculado com base em uma alíquota que varia de 5% a 50% sobre o saldo total das contas do trabalhador, incluindo empregos ativos e inativos.

Além disso, é incluída uma parcela adicional, que pode chegar a R$ 2,9 mil, dependendo do saldo disponível.

Conforme o calendário da Caixa Econômica Federal, o saque fica disponível a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador e o prazo para retirada é de dois meses. Importante destacar que, ao optar pelo saque-aniversário, o trabalhador deixa de ter direito ao saque-rescisão em caso de demissão sem justa causa.

Calendário

Veja o calendário de saque-aniversário do FGTS