Saque-aniversário do FGTS: hoje é o último dia para os nascidos em março resgatarem dinheiro

Os trabalhadores nascidos em março e que aderiram ao saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) podem sacar o dinheiro até esta sexta-feira, 31. No próximo mês, é a vez dos trabalhadores nascidos em junho sacar o saque-aniversário.

O pagamento do saque-aniversário iniciou em abril de 2020 e, atualmente, há cerca de 34,2 milhões de trabalhadores com adesão à essa modalidade de saque. Vale destacar que nesta modalidade (saque-aniversário), caso o trabalhador seja demitido, poderá sacar apenas o valor referente à multa rescisória e não poderá sacar o valor integral da conta.

Calendário saque-aniversário 2024

Mês do aniversário do trabalhador Pode sacar a partir do dia Pode sacar até o dia Janeiro 2 de janeiro 29 de março Fevereiro 1º de fevereiro 30 de abril Março 1º de março 31 de maio Abril 1º de abril 28 de junho Maio 2 de maio 31 de julho Junho 3 de junho 30 de agosto Julho 1º de julho 30 de setembro Agosto 1º de agosto 31 de outubro Setembro 2 de setembro 30 de novembro Outubro 1º de outubro 29 de dezembro Novembro 1º de novembro 31 de janeiro de 2025 Dezembro 2 de dezembro 28 de fevereiro de 2025

Como solicitar o saque-aniversário do FGTS?

Para que o trabalhador possa acessar a quantia disponibilizada pela modalidade, é necessário solicitar o saque pela Caixa. Seja pelo app do FGTS, site, internet banking da Caixa ou em alguma agência do Banco. O crédito do benefício é disponibilizado pela conta poupança digital Caixa Tem, mas caso o cidadão queira receber a quantia em outra conta, é possível. Basta fazer o trâmite pelo app do FGTS e solicitar envio para outra conta.

É possível acessar os valores até o último dia útil do segundo mês após o recebimento do direito ao saque. Caso o saque não seja realizado, o montante voltará automaticamente para a conta vinculada ao FGTS do trabalhador. Quem realizar o saque pode ter direito a um percentual do saldo somada a uma parcela, de acordo com a tabela abaixo:

Limite das faixas de saldo (R$) Alíquota (%) Parcela adicional (R$) Até 500,00 50,00 - De 500,01 até 1.000,00 40,00 50,00 De 1.000,01 até 5.000,00 30,00 150,00 De 5.000,01 até 10.000,00 20,00 650,00 De 10.000,01 até 15.000,00 15,00 1.150,00 De 15.000,01 até 20.000,00 10,00 1.900,00 Acima de 20.000,01 5,00 2.900,00

Exemplo: o trabalhador que tem R$ 1 mil no FGTS pode receber de Saque-Aniversário R$ 400 (alíquota de 40%) acrescido de R$ 50 (parcela adicional), totalizando R$ 450.