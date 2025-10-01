Invest

Saque-aniversário do FGTS: Caixa libera pagamento para novo grupo; veja quem recebe

A modalidade do saque-aniversário permite a retirada de parte do saldo da conta do FGTS anualmente, no mês do aniversário do trabalhador

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 15h59.

A Caixa libera nesta quarta-feira, 1º, o pagamento do saque-aniversário para os que optaram por essa modalidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e nasceram no mês de outubro. O saque do dinheiro pode ser realizado em até três meses a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário, ou seja, até 30 de dezembro.

Como funciona o saque-aniversário do FGTS

A modalidade do saque-aniversário permite a retirada de parte do saldo da conta do FGTS anualmente, no mês do aniversário do trabalhador. O pagamento do saque-aniversário iniciou em abril de 2020 e, atualmente, há cerca de 34,2 milhões de trabalhadores com adesão a essa modalidade de saque.

Implicações para trabalhadores que aderem ao saque-aniversário

O trabalhador que faz a adesão ao saque-aniversário fica, porém, sem direito a receber o total do seu Fundo de Garantia em caso de demissão sem justa causa. O saldo fica retido e o trabalhador recebe apenas os 40% de multa rescisória.

Após dois anos, este trabalhador pode voltar para a modalidade saque-rescisão, ou seja, volta a ter direito a resgatar todo o seu Fundo caso seja demitido novamente. Mas a migração de modalidade de saque-aniversário para saque-rescisão não libera o dinheiro retido. O FGTS só é liberado caso haja uma nova demissão.

Calendário saque-aniversário do FGTS

Mês de AniversárioInício do Período de SaqueFim do Período de Saque
Janeiro2 de janeiro de 202531 de março de 2025
Fevereiro3 de fevereiro de 202530 de abril de 2025
Março3 de março de 202530 de maio de 2025
Abril1º de abril de 202530 de junho de 2025
Maio2 de maio de 202531 de julho de 2025
Junho2 de junho de 202529 de agosto de 2025
Julho1º de julho de 202530 de setembro de 2025
Agosto1º de agosto de 202531 de outubro de 2025
Setembro1º de setembro de 202528 de novembro de 2025
Outubro1º de outubro de 202530 de dezembro de 2025
Novembro3 de novembro de 202530 de janeiro de 2026
Dezembro1º de dezembro de 202527 de fevereiro de 2026

O que é o saque-aniversário?

O saque-aniversário foi instituído em 2020 pela Lei Federal 13.932/2019. A modalidade permite que o trabalhador retire anualmente uma parte do saldo de sua conta no fundo, no mês do seu aniversário.

A adesão é opcional e pode ser realizada pelo aplicativo ou site do FGTS.

O valor do saque é calculado com base em uma alíquota que varia de 5% a 50% sobre o saldo total das contas do trabalhador, incluindo empregos ativos e inativos.

Além disso, é incluída uma parcela adicional, que pode chegar a R$ 2,9 mil, dependendo do saldo disponível.

Conforme o calendário da Caixa Econômica Federal, o saque fica disponível a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador e o prazo para retirada é de dois meses. Importante destacar que, ao optar pelo saque-aniversário, o trabalhador deixa de ter direito ao saque-rescisão em caso de demissão sem justa causa.

Como solicitar o saque-aniversário do FGTS?

Para que o trabalhador possa acessar a quantia disponibilizada pela modalidade, é necessário solicitar o saque pela Caixa, por meio do app do FGTS, site, internet banking da Caixa ou em alguma agência do banco. O crédito do benefício é disponibilizado pela conta poupança digital Caixa Tem, mas caso o cidadão queira receber a quantia em outra conta, é possível. Basta fazer o trâmite pelo app do FGTS e solicitar envio para outra conta.

É possível acessar os valores até o último dia útil do segundo mês após o recebimento do direito ao saque. Caso o saque não seja realizado, o montante voltará automaticamente para a conta vinculada ao FGTS do trabalhador.

