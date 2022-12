Santander leiloa 165 imóveis nesta quinta

A Zuk e o Santander promovem um leilão de 165 imóveis nesta quinta, 15, pela plataforma online da leiloeira.

Os lotes estão localizados nos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.

Às 10h acontece o leilão de imóveis comerciais, rurais e terrenos. Os lances variam de R$ 31,5 mil para um terreno, no Distrito Industrial, em Candeias (BA), a R$ 32,9 milhões para um prédio comercial em Belo Horizonte (MG).

Já às 13h, será realizado leilão dos imóveis residenciais. O lote com o valor mínimo de lance – R$ 21 mil – está localizado no Jardim Sorrilândia III, em Sousa (PB). Já o maior valor é de uma residência na Fazenda Morumbi, em São Paulo (SP). Para arrematá-la, o interessado precisa desembolsar cerca de R$ 1,18 milhão.

Para participar das negociações e ofertar lances, os interessados devem se cadastrar no site da Zuk e ler o edital do lote desejado. Depois, basta escolher o imóvel para ter a chance de arrematá-lo e verificar as condições de pagamento. Todos os lances estão condicionados à aprovação do vendedor.