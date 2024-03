Resultado Mega-Sena 2696: bolão de Goiânia leva prêmio de R$ 206 milhões, o maior do ano

A Caixa Econômica Federal realizou nesta terça-feira, às 20h, o concurso 2.696 da Mega-Sena, com um prêmio de R$ 206.475.189,75, o maior de 2024 e o quarto maior da história do sorteio. Confira os números: 13 - 39 - 55 - 04 - 59 - 18.

Uma aposta de Goiânia acertou os seis números e vai levar o prêmio principal. Acertaram a quina 287 apostas, que vão receber R$ 39.392,16 cada. O prêmio de R$ 968,91 da quadra será pago a 16.669 apostas.

O sorteio, previsto para 20h, chegou a atrasar por conta de problemas operacionais e começou a ser transmitido apenas por volta de 21h34. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria.

Segundo a Caixa, se aplicar todo o valor na poupança, o ganhador do prêmio principal receberá mais de R$ 1 milhão de rendimento no primeiro mês. O valor é também o suficiente para adquirir 82 apartamentos de luxo a R$ 2,5 milhões cada.

Esse foi o quarto maior prêmio sorteado por uma Mega-Sena regular. Veja abaixo o ranking:

Concurso 2.525 (01/10/2022) - R$ 317.853.788,54

Concurso 2.150 (11/05/2019) - R$289.420.865,00

Concurso 2.237 (27/02/2020) - R$211.652.717,74

Concurso 2.696 (05/03/ 2024) - R$ 206.475.189,75

Concurso 1.764 (25/11/2015) - R$205.329.753,89

Concurso 1.772 (22/12/2015) - R$197.377.949,52

Os sorteios acontecem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

O palpite mínimo custa R$ 5,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Como faço para participar do próximo sorteio da Mega-Sena?

Você precisa fazer uma aposta de seis a 20 números nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até 19h do dia do sorteio.

Quanto custa apostar na Mega-Sena?

Depende de quantos números você pretende colocar no jogo. A aposta mínima custa R$ 5, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 35.

Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo cem cotas.