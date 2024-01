Resultado Mega-Sena 2.678: ninguém acerta concurso e prêmio vai a R$ 38 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.678 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite deste sábado, 20, em São Paulo. O sorteio foi transmitido ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa no Facebook e canal da Caixa no YouTube. O prêmio principal era de R$ 31.135.258,03.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 38 milhões. O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na terça-feira, 23.

Quais números foram sorteados?

10 - 13 - 16 - 18 - 37 - 54

A quina teve 76 apostas vencedoras, e vai pagar R$ 41.657,90 para cada vencedor;

Outras 5.455 apostas acertaram 4 números, levando R$ 829,12 cada;

Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo cem cotas.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

Probabilidades de vencer a Mega-Sena

A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 4,50 é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal.

Valores para jogar na Mega-Sena

6 números: R$ 5,00

7 números: R$ 35,00

8 números: R$ 140,00

9 números: R$ 420,00

10 números: R$ 1.050,00

11 números: R$ 2.310,00

12 números: R$ 4.620,00

13 números: R$ 8.580,00

14 números: R$ 15.015,00

15 números: R$ 25.025,00

Como fazer um bolão da Mega-Sena

Para aumentar as chances de ganhar, muitos jogadores optam por adquirir cotas dos bolões, já que concorrem com uma maior quantidade de jogos e de números em uma aposta, gastando menos.

Para realizar o bolão, basta formar um grupo, escolher os números da aposta, marcar a quantidade de cotas e registrar em qualquer uma das 13 mil lotéricas do país. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante que, em caso de premiação, poderá resgatar o prêmio individualmente.