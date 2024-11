Resultado da Mega-Sena concurso 2.795; prêmio de R$ 201,9 milhões sai para Cuiabá

O sorteio do concurso 2.795 da Mega-Sena, realizado neste sábado, 9, premiou uma aposta única de Cuiabá (MT) com o valor de R$ 201.963.763,26.

Desconsiderando os sorteios da Mega da Virada, este é um dos 10 maiores prêmios já pagos pela Mega-Sena.

O evento foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e pelas redes sociais das Loterias Caixa, direto do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Confira os números sorteados da Mega-Sena, concurso 2.795:

13 - 16 - 33 - 43 - 46 - 55

Além do prêmio principal, a Mega-Sena também contemplou apostas que acertaram a quina e a quadra. Foram 242 apostas ganhadoras com cinco acertos, cada uma recebendo R$ 49.426,51.

Já 19.146 apostas acertaram quatro números, garantindo o prêmio de R$ 892,48 cada.

O próximo sorteio da Mega será na terça-feira (12), com prêmio estimado de R$ 3,5 milhões.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o Brasil, ou ainda pela internet. O valor de uma aposta simples, com seis dezenas, é de R$ 5.

Como funciona o rendimento da poupança?

A poupança é uma das opções de investimento mais populares entre os brasileiros. Seu funcionamento é relativamente simples: os valores depositados na poupança são remunerados conforme a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial (TR) e a remuneração adicional, de acordo com a taxa básica de juro, a Selic.