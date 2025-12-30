Restituição do IR: Receita paga lote de dezembro para 263 mil pessoas

A Receita Federal paga nesta terça-feira, 30, o lote residual de restituições do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) referente a dezembro de 2025. Ao todo, 263.255 contribuintes vão receber a restituição, somando R$ 605,9 milhões.

Nesse lote estão incluídas declarações entregues fora do prazo, mas que já tiveram as pendências regularizadas, além de valores residuais de anos anteriores. Ontem, o órgão liberou as restituições aos contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências neste mês.

Do total a ser pago hoje, R$ 309,6 milhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal. Os idosos com 80 anos ou mais correspondem a 5.310 restituições, enquanto quem tem 60 a 79 anos somam 34.796.

As pessoas com deficiência física, mental ou doença grave são 4.087 restituições, e os contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério correspondem a 11.344 restituições.

Além desses, 178.030 contribuintes recebem a restituição por terem prioridade operacional, caso de quem usou a declaração pré-preenchida e/ou escolheu receber via Pix. Outros 29.688 contribuintes não prioritários também serão contemplados neste lote.

Como saber se a restituição do IR está disponível

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal, clicar em Meu Imposto de Renda e depois em Consultar minha restituição. A consulta também pode ser feita pelo aplicativo da Receita Federal para celulares e tablets.

O pagamento é feito exclusivamente na conta bancária informada pelo titular da declaração. Se houver erro nos dados bancários ou algum problema na conta, o valor não é creditado.

Nesses casos, é possível solicitar o reagendamento do pagamento pelo Banco do Brasil, dentro do prazo de até um ano após a primeira tentativa de depósito.