Restituição do Imposto de Renda: saiba quando a Receita Federal paga o 4º lote

A Receita Federal pagará o quarto lote da Restituição do Imposto de Renda 2023 no final do mês, dia 31 de agosto.

A consulta ao pagamento do lote é liberada uma semana antes do pagamento, ou seja, no dia 24 de agosto, os contribuintes saberão se estão no penúltimo lote de pagamento de restituição do IR. A consulta é liberada a partir das 10 horas.

Como é feito o pagamento da restituição do Imposto de Renda

O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por indicação de chave PIX. Se, por algum motivo, o crédito não for realizado (por exemplo, a conta informada foi desativada), os valores ficarão disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil.

Neste caso, o cidadão poderá reagendar o crédito dos valores de forma simples e rápida pelo Portal BB, acessando o endereço: https://www.bb.com.br/irpf, ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de 1 (um) ano, deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

Quando a Receita paga a restituição do IR?

Este ano, a Receita pagará a restituição cinco lotes, sendo o último no dia 29 de setembro. Veja cronograma abaixo:

Lote de pagamento Data de pagamento 1º 31 de maio 2º 30 de junho 3º 31 de julho 4º 31 de agosto 5º 29 de setembro

Veja também