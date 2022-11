Renda extra para 2023: material gratuito ensina como ganhar dinheiro sem sair de casa; confira

Se antes era necessário muito esforço físico para conseguir uma grana extra, hoje as possibilidades online são cada vez mais uma realidade. Com os avanços na área da tecnologia, inúmeras formas de complementar o salário acabaram surgindo. Seja você uma pessoa ativa na internet ou não, atualmente existem opções para todos os perfis.

Pensando nisso, a Exame pediu para o seu time de especialistas preparar um material com as principais formas de acrescentar à sua rotina algumas atividades que podem te render um dinheiro a mais no fim do mês.

E o melhor de tudo? Boa parte delas online.

Ao longo do texto, vamos falar mais sobre esse material e algumas oportunidades para conseguir essa grana.

Enquanto principal veículo para desenvolvimento pessoal, profissional e empresarial do país, a gente quer te ajudar a:

Zerar suas dívidas

Fortalecer sua reserva de emergência

Multiplicar o seu dinheiro

Conquistar sonhos, viagens, confortos e muito mais

Aplicando as dicas que organizamos no e-book, você e sua família poderão estar um passo mais perto de conquistar tudo que sempre sonharam.

Se além de aumentar a renda você deseja atingir a independência financeira, ao final do e-book há uma última dica definitiva para conquistar esse objetivo.

Abaixo segue 3 das dezenas de recomendações que o e-book contém:

1. Revenda produtos online

Quando comprado em atacado (grande quantidade), praticamente todo produto acaba saindo por um preço menor. Por isso, uma opção interessante para ganhar uma renda extra é realizar a compra de um item com grande demanda e revender de forma online.

Afinal, quem nunca viu um produto de decoração ou para a casa na Internet e percebeu que ele não é vendido nas lojas da cidade? Quanto mais escasso e difícil de encontrar presencialmente, mais atrativa é a oferta na internet.

2. Teste aplicativos ou sites

Essa opção pode parecer estranha, mas realmente existe e é uma maneira prática de ganhar um dinheiro extra. Algumas empresas pagam para que usuários testem suas plataformas e aplicativos antes do lançamento oficial.

O objetivo é encontrar erros e apontar melhorias na experiência do consumidor. Quem se cadastra para servir de "cobaia" precisa dar um feedback sobre a plataforma antes que ela chegue ao mercado

3. Faça gestão de redes sociais

Com o mundo digital em destaque, as redes sociais são a ponte de conexão entre as empresas, marcas e pessoas com os consumidores finais. Com a alta demanda de consumo nas redes, a função de gestor de redes sociais surgiu e ganhou força na última década.

Esse é outro tipo de serviço que faz parte de estratégias de marketing online. Algumas das mídias sociais que mais se destacam no Brasil são Facebook, Instagram e YouTube. A gestão inclui postagens, respostas aos usuários, análise de métricas, produção de calendário e outras ações.

Além dessas recomendações, mais de outras 20 estão disponíveis no e-book. Ao todo, são mais de 20 páginas de um conteúdo selecionado pelo time de profissionais da Exame e em uma linguagem leve e acessível.

