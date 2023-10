De olho em shows, 'Rei dos Estádios' faz sua maior aposta e expande área exclusiva no Allianz Parque

Ser um bom anfitrião. Esse tem sido, há muito tempo o objetivo de Leo Rizzo. Dono da maior empresa de camarotes dos estádios brasileiros, Rizzo iniciou sua careira no mundo do entretenimento fazendo festas infantis pela Cia do Rizzo mais de vinte anos atrás. Hoje, com a Soccer Hospitality, o empresário recebe milhares de pessoas toda semana.

Rizzo possui áreas exclusivas nos estádios do Náutico, Botafogo e nos dos quatro principais clubes paulistas: Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras, onde recentemente fez sua maior aposta. Cerca de R$ 3 milhões foram gastos para expandir o camarote no Allianz Parque. cerca de 50% a mais do que o valor médio gasto em seus outros camarotes.

"Houve uma grande demanda para que nós aumentássemos nosso camarote no Allianz Parque", afirmou Rizzo em entrevista à Exame Invest.

Com a expansão, o local reservado à empresa de Rizzo teve que ser realocada do anel central, onde ficam os outros camarotes, para o térreo. Quem acessa o camarote, assiste às partidas nas zonas Sul e Leste da arquibancada, mais próximas ao gramado.

A área ganhou barbearia, estúdio de tatuagem e uma região externa, onde é servido chope e whisky Jack Daniel's, com quem tem parceria para todos os estádios. A lotação máxima nova área do estádio do Palmeiras, chamada de Fanzone, passou de 100 para 500 pessoas.

A bebida e a comida estão inclusas no preço. O torcedor ainda tem a oportunidade de conhecer seus ídolos (ou "embaixadores", como são chamados pela Soccer Hospitality). A área também tem período de funcionamento especial, abrindo quatro horas antes do jogo e fechando uma hora depois. Nesse meio-tempo, ainda há apresentação de shows exclusivos. A estreia da nova Fazone no Allianz Parque, por exemplo, teve a participação do grupo Fundo de Quintal.

Valor dos ingressos

O valor para assistir aos jogos de um de seus camarotes varia de acordo com o estádio e a partida, podendo ir de R$ 250 a R$ 2.000. Mas os preços podem ser mais altos em dia de show. No da Taylor Swift, ocorrer em novembro no Allianz Parque, os ingressos da Fanzone foram vendidos por R$ 5.000.

"O estádio oferece esse diferencial de ser palco de muitos shows, o que justifica o investimento mais alto. È um outro tipo de público que frequenta os shows", disse Rizzo.

O contrato da Soccer Hospitality com o Allianz Parque é de cerca de 5 anos, segundo Rizzo. Além de um valor fixo pago para explorar o camarote, o contrato ainda prevê o pagamento de uma parcela da receita com vendas de ingresso.

A Soccer Hospitality possui uma equipe de 200 pessoas fixas, além de funcionários terceirizados que trabalham nos dias de evento. Mas Rizzo gosta mesmo é de colocar a mão na massa. Em quase todo jogo, Rizzo está nos camarotes, atento aos detalhes para deixar a operação "redondinha".

"Procuramos mitigar qualquer dor de cabeça associada ao evento, como filas e banheiros lotados, além de tentar oferecer todo o conforto para deixar o cliente à vontade", comentou.