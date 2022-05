Com IPI menor, preços dos carros 0 km já começaram a cair

A expectativa de que haveria redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para veículos neste mês fez os preços dos carros 0km começarem a cair em março. Os veículos sofreram uma queda média nos preços de 0,55%. É o que aponta a KBB Brasil, empresa especializada em preço de veículos novos e usados.

Houve uma queda de 1,78% nos modelos 2023, enquanto os modelos 2022 tiveram uma desvalorização de 0,65%. O cenário é bem inferior ao demonstrado durante todo o ano de 2021, quando os modelos 2022 subiram 1,67% e os modelos 2021 1,09% em média por mês.

Variação de preço de carros 0 km em março de 2022 Ano modelo Fevereiro (2022) Março (2022) Média mensal (2021) Média 0,25% -0,55% 0,61% 2023 0,36% -1,78% 1,67% 2022 0,00% -0,65% 0,72%

No caso dos veículos seminovos e usados, o levantamento aponta uma queda na inflação dos preços dessas categorias em comparação com fevereiro, mas ainda mantendo a tendência de alta.

Os carros usados (de 4 a 10 anos) registraram alta de 1,93% em média no mês, seguidos pelos seminovos com até 4 anos de uso, com variação de 1,11%.

Entre os seminovos, com até três anos de uso, aqueles de ano modelo 2022 foram os que apresentaram a maior variação em março: 1,32%, em média, número que deixa esses veículos abaixo da variação apresentada em 2021, quando a alta foi de 1,67% ao mês.

Variação de preço de carros seminovos (até 3 anos de uso) em fevereiro de 2022 Ano modelo Fevereiro (2022) Março (2022) Média mensal (2021) Média 2,86% 1,11% 1,42% 2022 1,82% 1,32% 1,67% 2021 3,22% 1,14% 0,72% 2020 4,21% 1,02% 0,08% 2019 2,90% 1,03% 1,54%

Já os carros usados, entre 4 e 10 anos de uso, a variação de 1,93% em março ficou abaixo da média de 2,04% observada ao longo de 2021.

Entre os veículos desta categoria, novamente os modelos de 2012 (igual aos meses de janeiro e fevereiro) foram os que mais valorizaram, com variação de 2,87%.

Variação de preço de carros usados (entre 4 e 10 anos de uso) em fevereiro de 2022 Ano modelo Fevereiro (2022) Março (2022) Média mensal (2021) Média 1,87% 1,93% 2,04% 2018 1,92% 1,33% 1,85% 2017 1,05% 0,80% 2,02% 2016 1,88% 1,64% 1,99% 2015 1,96% 2,47% 2,04% 2014 2,17% 2,60% 2,09% 2013 2,03% 2,85% 2,10% 2012 2,66% 2,87% 2,01%

O indicador de março da KBB Brasil analisou 26.376 versões disponíveis no mercado para fazer o levantamento. Todos os preços são públicos e podem ser consultados gratuitamente no site kbb.com.br