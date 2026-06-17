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Receita pagará a partir de 15 de julho restituição do tipo 'cashback'

A partir de 8 de julho de 2026, os contribuintes poderão verificar se foram contemplados

O lote especial de restituição automática é destinado a contribuintes que não entregaram declaração, refere-se ao exercício de 2025 (ano-calendário 2024

O lote especial de restituição automática é destinado a contribuintes que não entregaram declaração, refere-se ao exercício de 2025 (ano-calendário 2024

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 17 de junho de 2026 às 18h35.

A Secretaria da Receita Federal informou que pagará, a partir de 15 de julho, um lote especial de restituição do Imposto de Renda a cerca de quatro milhões de contribuintes. A medida foi apelidada de “cashback” do IR. A partir de 8 de julho de 2026, os contribuintes poderão verificar se foram contemplados.

O lote especial deve liberar aproximadamente R$ 500 milhões em restituições referentes ao exercício de 2025 (ano-calendário 2024). Serão pagos valores de até R$ 1 mil, com crédito realizado exclusivamente em conta vinculada à chave PIX do tipo CPF do contribuinte. A consulta estará disponível no Meu Imposto de Renda (MIR), por aplicativo ou site da Receita.

De acordo com o Fisco, a declaração gerada automaticamente ficará disponível no MIR, com as mesmas funcionalidades de uma declaração elaborada pelo próprio contribuinte, permitindo conferência e eventuais ajustes.

O lote especial de restituição automática é destinado a contribuintes que não entregaram declaração, refere-se ao exercício de 2025 (ano-calendário 2024) e é baseado em dados disponíveis nas bases oficiais da Receita Federal. O benefício contempla restituições de até R$ 1 mil e segue um cronograma próprio, dentro de um projeto piloto.

Calendário

As restituições regulares seguem calendário próprio:

  • 1º lote: pago em 29 de maio de 2026;
  • 2º lote: pago em 30 de junho de 2026;
  • 3º lote: pago em 31 de julho;
  • 4º lote: pago em 31 de agosto.

O Fisco informou que a consulta ao próximo lote regular estará disponível em 23 de junho de 2026, uma semana antes do pagamento.

A Receita informou ainda que a consulta ao próximo lote regular estará disponível em 23 de junho de 2026, uma semana antes do pagamento.

Acompanhe tudo sobre:Imposto de Renda 2026

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