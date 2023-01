Receita libera consulta a lote de R$ 368 milhões em restituição de imposto de renda

A Receita Federal libera nesta terça-feira, 24, a partir das 10h, a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda referente ao mês de janeiro de 2023. Os depósitos serão realizados no dia 31 de janeiro.

São 136.565 contribuintes que receberão, ao todo, R$ 368 milhões. Deste total, R$ 199 milhões vão para os contribuintes com prioridade legal, sendo 20.624 contribuintes entre 60 e 79 anos; 3.069 idosos acima de 80 anos; 2.349 com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 6.568 cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Os lotes residuais são de contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram as pendências. O valor da restituição é atualizado pela taxa Selic a partir do mês seguinte ao prazo final de entrega da declaração até o mês anterior ao pagamento, mais 1% no mês do depósito.

(Com Agência Brasil)