Receita paga 1º lote da restituição do IR 2022 na terça-feira

A Receita Federal paga na terça-feira, 31, o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2022. O pagamento será realizado para 3.383.969 contribuintes totalizando R$ 6,3 bilhões.

Todo este valor será destinado a contribuintes que têm prioridade legal, sendo 226.934 contribuintes idosos acima de 80 anos, 2.305.412 contribuintes entre 60 e 79 anos, 149.016 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 702.607 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la por meio da internet, mediante o formulário eletrônico – pedido de pagamento de restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço extrato do processamento da DIRPF.

Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do BB ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.

Uma novidade deste ano é que a restituição do imposto pago a poderá ser feita via Pix, o serviço de pagamento do Banco Central. Vale destacar que ele só será aceito com a chave cadastrada com o CPF. Também será possível pagar o Darf, no caso de quem deve imposto, via PIX. Além do pix, é possível indicar uma conta bancária, conta poupança e conta de pagamento

Cinco lotes

O próximo lote de restituição será liberado no dia 30 de junho. Veja calendário abaixo:

Lote Data de restituição

1º 31 de maio

2º 30 de junho

3º 29 de julho

4º 31 de agosto

5º 30 de setembro

Imposto de renda

Quem ainda não prestou contas ao Fisco deve se apressar. O prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2021 termina na terça-feira, 31, às 23h59. Quem não entregar está sujeito a uma multa diária de 1% sobre o imposto apurado - com valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do total. Até a última sexta-feira, a Receita havia recebido 28.880.296 das 34.1000 milhões de declarações esperadas.