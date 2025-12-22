Receita libera hoje consulta a lote residual de restituições do IR

A Receita Federal abriu, a partir das 10h desta segunda-feira, dia 22, a consulta a mais um lote residual de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).

Segundo o Fisco, essa nova rodada contempla 263.255 contribuintes, entre prioritários e não prioritários, com um desembolso total de quase R$ 606 milhões.

As restituições incluem declarações de 2025 entregues fora do prazo e que já tiveram pendências regularizadas, além de valores residuais referentes a anos anteriores.

O pagamento será feito na próxima terça-feira, dia 30, diretamente na conta bancária informada pelo contribuinte no momento da declaração.

Quem tem prioridade?

Do total a ser devolvido, R$ 309,6 milhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal. A distribuição é a seguinte:

Idosos a partir de 80 anos: 5.310 restituições

Pessoas entre 60 e 79 anos: 34.796 restituições

Contribuintes com deficiência física, mental ou moléstia grave: 4.087 restituições

Professores, cuja maior fonte de renda seja o magistério: 11.344 restituições

Outras 178.030 restituições serão pagas a contribuintes sem prioridade legal que utilizaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber via Pix. Além disso, 29.688 restituições contemplam contribuintes não prioritários.

Como consultar a restituição do IR

Para verificar se foi incluído neste lote, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal (www.gov.br/receitafederal), clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”.

A página permite tanto a consulta simplificada quanto o acesso completo à situação da declaração por meio do extrato de processamento, disponível no e-CAC.

Caso seja identificada alguma pendência, é possível retificar a declaração com as informações corretas. A Receita Federal também disponibiliza aplicativo para celulares e tablets, que permite consultar a liberação das restituições e a situação cadastral do CPF.

E se o dinheiro não cair na conta?

Os pagamentos só podem ser realizados em contas bancárias de titularidade do contribuinte. Se o crédito não for efetivado, a Receita Federal orienta o reagendamento do pagamento junto ao Banco do Brasil.

O procedimento pode ser feito pelo site https://www.bb.com.br/irpf

ou pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva).

*Com informações do Globo