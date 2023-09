Receita Federal realiza leilão de celulares com iPhone 14 Pro Max por R$ 1.333

A Receita Federal irá realizar um leilão de mercadorias. Dentre as ofertas, que incluem roupas e automóveis, estão 2,8 mil celulares. As recepções de propostas já começaram e vão acontecer até às 21h do dia 2 de outubro. Já a sessão de lances está prevista para às 10h do dia 3 de outubro.

Em nota, a Receita Federal informou que podem participar pessoas físicas e jurídicas, sendo que os produtos adquiridos não podem ser comercializados. Para a pessoa ou empresa não ser desclassificada, é necessário apresentar certidão negativa de débito.

Ao todo, são 500 lotes, que vão de R$ 500 a R$ 100 mil, sendo que mais de 400 são lotes exclusivamente de aparelhos telefônicos. Cada lote, por sua vez, contém diversos itens que também serão arrematados pelos consumidores.

A exemplo, interessados podem encontrar um lote de celular por R$ 8 mil com seis unidades, sendo três iPhones 14 Pro Max, onde cada um sairia por R$ 1.333. Já em um lote com três automóveis (Ford Fusion 2011, Corsa Hatch 2004 e Spacefox de 2008) tem lance inicial de R$ 27 mil.

Como participar?

Para participar do leilão, é necessário se cadastrar no e-CAC, utilizando o certificado digital. No site da Receita Federal, é possível verificar os lotes, com detalhamento dos produtos e os lances mínimos.

Todas as mercadorias podem ser visitadas mediante agendamento, que pode ser realizado nos números de cada local. As informações sobre os locais de visitação e retirada de lotes arrematados estão descritas no edital de número 0810500/000001/2023.