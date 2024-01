Receita Federal realiza leilão com Ferrari por R$ 1 milhão; veja como participar

A Receita Federal do Rio de Janeiro anunciou um leilão de uma Ferrari modelo F8 Spider do ano de 2022, com um valor estimado em R$ 5 milhões. A venda do veículo pelo órgão está marcada para fevereiro.

O modelo será parte de um leilão virtual que incluirá outros itens, como dispositivos eletrônicos, bolsas, calçados, óculos e acessórios, distribuídos em 57 lotes. O veículo é apresentado no lote de nº 50.

Importado da Alemanha, a F8 Spider chegou ao Brasil em janeiro do ano passado. Apreensão ocorreu em julho de 2023 no Rio, após a identificação de irregularidades nos documentos de importação e na nota fiscal do produto pela Receita Federal.

O F8 Spider se destaca por uma velocidade máxima de 340 km/h. Além de um motor potente de 720 cavalos e a capacidade de acelerar de 0 km/h a 100 km/h em apenas 2,9 segundos. O lance mínimo previsto para o veículo no leilão é de R$ 1.191.000.

Outros bens disponíveis no leilão

No leilão, também há lotes que abrangem eletrônicos e objetos úteis no cotidiano com valores que podem interessar alguns compradores. Confira:

No lote 33: relógio smartwatch pelo preço mínimo de R$ 3 mil;

No lote 40: projeto LED pelo preço mínimo de R$ 300;

No lote 40: rastreador GPS para veículo pelo preço mínimo de R$ 1.400;

No lote 53: caixa acústica Lehmox GT-S2 pelo preço mínimo de R$ 2 mil;

No lote 54: fone de ouvido Lehmox Le-218 pelo preço mínimo de R$ 8,2 mil;

Saiba como participar do leilão

As propostas serão recebidas a partir de 19 de fevereiro. O edital 0717600/0001/2024 está disponível para consulta no site da Receita Federal.

Segundo o órgão, podem participar pessoas físicas e jurídicas. Por outro lado, há lotes formados por quantidades que são de destinação comercial e, portanto, só podem receber propostas de participantes que forem pessoas jurídicas.

Os interessados devem acessar o serviço “Sistema de Leilão Eletrônico” pelo e-CAC, no site da Receita Federal, e ter nível de autenticação ouro ou prata no portal gov.br. Em seguida, ir para “leilão” na barra de localização serviços, onde aparecerá a opção “Participar de leilão eletrônico da Receita Federal”.