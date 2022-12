Receita Federal leiloa veículos apreendidos. Veja como participar

A Receita Federal realizará na quinta-feira, 29, às 13h, um leilão de mercadorias apreendidas nos estados da Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte. Entre os 46 lotes estão um barco veleiro, veículos, produtos de informática, smartphones e acessórios, eletrônicos e pneus.

O período de recebimento de propostas iniciou às 8h do dia 14 de dezembro e seguirá até as 21h do dia 28 de dezembro.

O leilão é eletrônico e destinado a pessoas físicas e jurídicas.

Para participar do leilão, o interessado precisará utilizar certificado digital válido para acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), opção de atendimento “Sistema de Leilão Eletrônico - SLE”, no site Gov.br.

O edital, a relação das mercadorias, orientações de visitação e demais informações relativas ao leilão podem ser consultados no site da Receita Federal.

Os bens arrematados por pessoas físicas somente poderão ser destinados a uso próprio. Já os bens arrematados por pessoas jurídicas poderão ser destinados a uso, consumo, industrialização ou comércio.

No caso dos lotes de smartphones arrematados por pessoa jurídica só será permitida a exportação do produto.