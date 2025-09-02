Invest

Receita Federal já pagou todos os lotes de restituição do IR; não haverá 5º lote

Segundo a Receita Federal, até o momento, no ano de 2025 foi pago um montante de R$ 36.690.346.875 em restituições de IRPF

Imposto de Renda: Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Karla Mamona
Karla Mamona

Editora da Homepage

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 11h29.

Última atualização em 2 de setembro de 2025 às 12h11.

A Receita Federal informou que concluiu, de forma antecipada, o pagamento de todas as restituições do imposto de renda da pessoa física referentes às declarações do exercício 2025 entregues dentro do prazo e que não apresentaram inconsistências.
Dessa maneira, a Receita informou que não haverá o pagamento do quinto lote do imposto de renda.

“Embora o ato declaratório executivo RFN nº 1, de 12 de março de 2025 tenha estabelecido a liberação dos valores em cinco lotes, entre os meses de maio a setembro de 2025, a eficiência no processamento das declarações permitiu que todos os contribuintes elegíveis recebessem seus valores até o lote de agosto/2025.” O pagamento do lote de agosto foi realizado no dia 29.

Segundo a Receita Federal, até o momento, no ano de 2025 foi pago um montante de R$ 36.690.346.875 em restituições de IRPF apuradas em um total de 22.679.085 declarações de ajuste anual.

Não recebi a restituição, e agora?

Os contribuintes que não tiveram sua restituição liberada devem acessar a página da Receita Federal na internet (www.gov.br/receitafederal), clicar em "Meu Imposto de Renda" para uma consulta completa da situação da declaração, por meio do “Extrato do Processamento”.

Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas.

A antecipação no pagamento das restituições reforça o compromisso da Receita Federal com a modernização de seus sistemas, a agilidade no atendimento ao contribuinte e a valorização da conformidade tributária e da justiça fiscal.

Acompanhe tudo sobre:Imposto de Renda 2025Receita FederalRestituição do Imposto de Renda

