Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Receita enviará carta para quem caiu na malha fina

A Receita enviará carta para quase 380 mil contribuintes que caíram na malha fina

Cartinha da Receita: As cartas estão sendo enviadas em lotes semanais, até o dia 18 de outubro (umbertoleporini/Thinkstock)

Cartinha da Receita: As cartas estão sendo enviadas em lotes semanais, até o dia 18 de outubro (umbertoleporini/Thinkstock)

Karla Mamona
Karla Mamona

Editora da Homepage

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 16h44.

Última atualização em 9 de outubro de 2025 às 17h07.

A Receita Federal iniciou na última semana o envio de cartas a 397.731 contribuintes pessoas físicas de todo o país que estão com a declaração do imposto de renda (IRPF2025) retida na malha fina.

Segundo o órgão, a intenção é incentivá-los a providenciar sua própria regularização, evitando multas. As cartas estão sendo enviadas em lotes semanais, até o dia 18 de outubro.

Como saber se você está na malha fina?

Para saber se a declaração tem alguma pendência, não é preciso ir a uma unidade de atendimento nem contratar serviço especializado.

O próprio cidadão pode consultar as pendências acessando o serviço MEU IMPOSTO DE RENDA na página da Receita Federal (dentro do e-CAC) ou pelo aplicativo da Receita Federal, disponível para download em aparelhos com IOS e Android.

Para acessar o serviço MEU IMPOSTO DE RENDA, é preciso ter contagov.br, selo ouro ou prata.

Quando a declaração está retida em malha, ela apresenta a informação “Com Pendência” no MEU IMPOSTO DE RENDA. Acessando o link dessa pendência, é possível identificar o motivo da retenção, e consultar orientações de como providenciar correção.

Como resolver?

É importante verificar se todos os valores declarados estão corretos e se há documentação que comprove o que foi informado na declaração. Se houver erro nas informações declaradas, basta apresentar uma declaração retificadora.

Não é preciso comparecer a uma unidade da Receita Federal para fazer isso.
Aproveitar essa oportunidade e corrigir as informações antes de ser intimado ou notificado evita o risco de multas sobre a totalidade, ou a diferença de imposto objeto do lançamento de ofício.

Acompanhe tudo sobre:Receita FederalImposto de Renda 2025Malha fina

Mais de Invest

O Mercado por Elas: quem decide o futuro da moradia no Brasil

Ibovespa opera em queda com IPCA e pesquisa Genial/Quaest no radar

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio estimado em R$ 21 milhões

Mercado Livre não quer abrir rede de farmácias: 'queremos farmácias no market place', diz Yunes

Mais na Exame

Negócios

A crise do metanol não impediu essa marca de lançar coquetéis em caixinha

EXAME Agro

Exportação de café do Brasil para os EUA cai 53% em setembro após tarifaço de Trump

Inteligência Artificial

O jeito certo de usar a IA, segundo pesquisadores de Stanford

Brasil

Qualquer ajuste fiscal com crescimento de 1% está fadado ao fracasso, diz secretário da Fazenda