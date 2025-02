Receita abre consulta ao lote residual de restituição do IRPF de fevereiro

A Receita Federal disponibiliza nesta sexta-feira, 21, a partir das 10h, a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de fevereiro. No total, serão pagos R$ 314,3 milhões a 105.919 contribuintes, incluindo grupos prioritários e não prioritários.

O pagamento será efetuado no dia 28 de fevereiro, diretamente na conta bancária informada pelo contribuinte na declaração. Do valor total, R$ 211,8 milhões serão destinados a restituições prioritárias, beneficiando idosos, pessoas com deficiência e professores.

Como consultar a restituição do imposto de renda?

O contribuinte deve acessar o site da Receita Federal para saber se tem acesso ao lote residual da restituição. Basta seguir o passo a passo abaixo:

Acesse o site do governo e clique em ‘Imposto de Renda’

Em seguida, clique na aba 'Consultar minha restituição’

Digite o número do seu CPF;

Digite a data de nascimento;

Selecione o ano em exercício. Neste caso, selecione a opção '2023'.

A Receita disponibiliza, ainda, aplicativo para tablets e smartphones que possibilita consultar informações sobre liberação das restituições do IR e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

Como é feito o pagamento da restituição do IR?

O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada na declaração do IR, de forma direta ou por indicação de chave Pix.

O valor é atualizado pela taxa Selic, acumulada a partir do mês seguinte ao do prazo final de entrega da declaração até o mês anterior ao pagamento, mais 1% no mês do depósito.