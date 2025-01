Reajuste das aposentadorias acima do salário mínimo será anunciado nesta sexta-feira, 10

Enquanto aposentados que recebem o piso previdenciário tiveram um reajuste de 7,5%, elevando o benefício para R$ 1.518, aqueles que ganham acima do salário mínimo terão seus valores corrigidos exclusivamente pela inflação. O percentual será determinado pela variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), calculado entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024.

A diferença nos reajustes é explicada pelas regras distintas aplicadas aos benefícios. O piso previdenciário, atrelado ao salário mínimo, inclui tanto a inflação quanto o crescimento do PIB (produto interno bruto) de dois anos anteriores, limitado a 2,5% ao ano. Já os benefícios superiores ao piso seguem apenas o índice inflacionário, o que tem reduzido gradativamente a distância entre os valores recebidos por diferentes categorias de beneficiários.

Os pagamentos para beneficiários que recebem acima do salário mínimo começam no dia 3 de fevereiro, com datas ajustadas ao número final do cartão do benefício. É importante lembrar que descontos do IR (imposto de renda) podem ser aplicados para valores superiores ao limite de isenção. Contudo, segurados com mais de 65 anos contam com uma cota adicional de isenção sobre o benefício.

Novos bancos para pagamento do INSS em 2025

Entre 2025 e 2029, a Crefisa e o Banco Mercantil serão responsáveis pela gestão da folha de pagamentos dos benefícios do INSS. Os segurados que iniciarem suas aposentadorias nesse período terão os valores pagos, preferencialmente, em uma dessas instituições. No entanto, será possível solicitar transferência para outra conta bancária após o primeiro pagamento.

Para os aposentados atuais, não haverá mudanças imediatas. A escolha das novas instituições representa, em parte, uma tentativa de reorganizar as operações financeiras do sistema previdenciário, alinhando-se às concessões feitas em 2024. Essa reformulação busca melhorar a eficiência na gestão dos pagamentos do INSS, que afetam milhões de brasileiros.

Como consultar

Acesse o Meu INSS: entre no site ou aplicativo Meu INSS (disponível para Android e iOS).

entre no site ou aplicativo Meu INSS (disponível para Android e iOS). Faça login: insira seu CPF e senha cadastrados. Caso não tenha acesso, clique em "Cadastrar senha".

insira seu CPF e senha cadastrados. Caso não tenha acesso, clique em "Cadastrar senha". Selecione "Extrato de Pagamento": na tela inicial, escolha o serviço para visualizar o benefício.

na tela inicial, escolha o serviço para visualizar o benefício. Verifique os valores: consulte os detalhes do pagamento reajustado diretamente na plataforma.

consulte os detalhes do pagamento reajustado diretamente na plataforma. Ligue para o 135 (opcional): caso não tenha acesso à internet, entre em contato com o INSS pelo telefone, fornecendo o CPF e informações cadastrais para consulta.

Confira as tabelas do pagamento do INSS:

Tabela geral:

Final Dez/24 Jan/25 Fev/25 Mar/25 Abr/25 Mai/25 Jun/25 Jul/25 Ago/25 Set/25 Out/25 Nov/25 Dez/25 1 20/dez 27/jan 24/fev 25/mar 24/abr 26/mai 24/jun 25/jul 25/ago 24/set 27/out 24/nov 22/dez 2 25/dez 28/jan 25/fev 26/mar 25/abr 27/mai 25/jun 27/jul 26/ago 25/set 28/out 25/nov 25/dez 3 26/dez 29/jan 26/fev 27/mar 28/abr 28/mai 26/jun 29/jul 27/ago 26/set 29/out 26/nov 26/dez 4 27/dez 30/jan 27/fev 28/mar 29/abr 29/mai 27/jun 30/jul 28/ago 28/set 30/out 27/nov 28/dez 5 30/dez 31/jan 28/fev 31/mar 30/abr 30/mai 30/jun 31/jul 29/ago 30/set 31/out 28/nov 30/dez

Tabela de benefícios acima de 01 salário mínimo: