Quina de São João: últimos dias para concorrer ao prêmio de R$ 200 milhões. Veja como participar

A 12ª Quina de São João sorteará um prêmio estimado em R$ 200 milhões, no dia 25, sábado, durante a festa junina tradicional de Campina Grande, na Paraíba. As apostas poderão ser realizadas até às 18h e o sorteio começará às 20h.

Desde o dia 16 de junho todos os jogos registrados passaram a concorrer para a edição especial. A aposta simples custa R$ 2 e para jogar basta escolher de cinco a 15 números dentro de 80 disponíveis. Ainda existe a opção Surpresinha, onde o apostador deixa o sistema escolher os números automaticamente. São os vencedores quem acertar dois, três, quatro ou cinco números.

Como em outros concursos especiais das Loterias Caixa, a Quina de São João não é cumulativa. Se não houver ganhadores nas faixas principais, o prêmio do concurso 5881 é dividido entre os acertadores e assim sucessivamente.

Como funciona a Quina de São João

As apostas podem ser feitas até às 18h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no app Loterias Caixa ou no portal. Pelo portal, é possível adquirir combos do concurso especial, com apostas de outros sorteios ou um exclusivo com 15 apostas para o concurso 5881.

Confira abaixo os maiores prêmios da 12ª Quina de São João:

Como aumentar as chances de ganhar o sorteio

Segundo a Caixa, para aumentar as chances de ganhar a Quina de São João, o jogador pode formar um grupo, escolher os números, marcar a quantidade de cotas para cada jogador e fazer a aposta. Ao ser registrada, a aposta gera um recibo de cota para cada participante, o que facilita o resgate individual do prêmio.

Os bolões da Quina têm valor mínimo de R$ 10 e cada cota deve ser de, pelo menos, R$ 3. O bolão começa com, no mínimo, 2 cotas e vai até 50.

As lotéricas também permitem que os jogadores solicitem ao atendente a quantidade de cotas que deseja e o recibo para conferir no dia do sorteio. Mas pode ser cobrada uma tarifa de até 35% pelo serviço, dependendo de lotérica para lotérica.