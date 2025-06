Quina de São João: últimos dias para apostar; prêmio é de R$ 230 milhões

Os interessados em participar na Quina de São João devem se apressar. O concurso de número 6.760 será realizado no sábado, 28. O prêmio está estimado em R$ 230 milhões. Esta é a 15ª edição da Quina de São João, que apresenta o maior prêmio já sorteado pela modalidade.

A Caixa informou, como ocorre em todos os concursos especiais, a Quina de São João não acumula: o prêmio será destinado ao apostador que acertar a maior quantidade de números.

Caso ninguém acerte todos os números da faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores de quatro números e, assim, sucessivamente, conforme as regras da modalidade.

Como jogar e como fazer bolão

O Bolão Caixa possibilita que o apostador realize apostas em grupo. Os apostadores da Quina podem preencher o campo específico no volante ou comprar uma cota dos bolões organizados pelas unidades lotéricas. Nesse caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

As cotas dos bbolões organizados pelas lotéricas também podem ser adquiridas no App Loterias CAIXA e no portal loterias Caixa online, com tarifa de 35% sobre o valor da cota.

O Bolão nos canais digitais oferece a mesma segurança das apostas nas lotéricas. Se preferir, o apostador pode dirigir-se à lotérica de sua preferência e adquirir cotas de um bolão organizado pela unidade. As apostas podem ser pagas com cartão de crédito ou via PIX.

A Caixa explica que prêmios com valor superior a R$ 2.428,80 são pagos exclusivamente nas agências do banco. O bilhete é ao portador, e o ganhador pode escrever, no verso do recibo da aposta premiada, seu nome completo e CPF, tornando o bilhete nominal. No caso de bolão, cada participante pode fazer o mesmo no verso de seu recibo individual de cota.

Resgate do dinheiro

Os ganhadores devem ficar atentos aos prazos. Os prêmios das Loterias Caixa prescrevem em 90 dias a partir da data do sorteio. Decorrido esse prazo, o valor é integralmente repassado ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (FIES), conforme Lei 13.756/18.

Quanto custa uma aposta da Quina?

O valor da aposta simples da Quina de São João (concurso nº 6760) é de R$ 2,50.

Que dia será realizado a Quina de São João?

O sorteio será realizado no dia 28 de junho, a partir das 20h, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Quais os números mais sorteados?

A Caixa divulgou os números mais sorteados nas 13 edições anteriores. Os números mais sorteados na Quina de São João foram: 14-15-17-26-28-36-55-79.

​Nas edições anteriores da Quina de São João, São Paulo lidera o ranking dos estados com mais vencedores no concurso especial, com 505 apostas vencedoras, seguido por Minas Gerais, com 202 apostas vencedoras.