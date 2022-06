Quina de São João teve 11 ganhadores; confira os números

Realizado na noite de ontem (25) em Campina Grande, na Paraíba, o concurso 5.881 da Quina, a Quina de São João, teve 11 ganhadores. Cada um receberá R$ 17.813.226,63.

Veja as dezenas sorteadas:

35 - 36 - 49 - 75 - 80

Outras 2.026 apostas levaram a quadra, que pagará R$ 7.045,11 para cada vencedor. Para bilhetes com três números corretos, o prêmio é de R$ 87,18, enquanto apostas que acertaram apenas dois números receberão R$ 3,34.

O maior prêmio dado pela Quina de São João continua sendo o realizado em junho de 2021, quando a Caixa ofereceu R$ 204.813.741,28. Este foi o segundo maior prêmio pago pelo concurso desde sua criação.

Como funciona a Quina de São João

As apostas podem ser feitas até às 18h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no app Loterias Caixa ou no portal. Pelo portal, é possível adquirir combos do concurso especial, com apostas de outros sorteios ou um exclusivo com 15 apostas para o concurso 5881.

Como aumentar as chances de ganhar o sorteio

Segundo a Caixa, para aumentar as chances de ganhar a Quina de São João, o jogador pode formar um grupo, escolher os números, marcar a quantidade de cotas para cada jogador e fazer a aposta. Ao ser registrada, a aposta gera um recibo de cota para cada participante, o que facilita o resgate individual do prêmio.

Os bolões da Quina têm valor mínimo de R$ 10 e cada cota deve ser de, pelo menos, R$ 3. O bolão começa com, no mínimo, 2 cotas e vai até 50.

As lotéricas também permitem que os jogadores solicitem ao atendente a quantidade de cotas que deseja e o recibo para conferir no dia do sorteio. Mas pode ser cobrada uma tarifa de até 35% pelo serviço, dependendo de lotérica para lotérica.