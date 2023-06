Quina de São João sorteia prêmio R$ 210 milhões neste sábado; veja como apostar e fazer bolão

A Caixa sorteia neste sábado, 24, a Quina de São João. O concurso tem prêmio estimado em R$ 210 milhões e não acumula.

O sorteio do concurso 6.172 é a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Quina de São João e aplique todo o valor na poupança, receberá cerca de R$ 1,5 milhão de rendimento no primeiro mês. O dinheiro do prêmio é suficiente para o ganhador adquirir um imóvel em cada um dos 26 estados e no Distrito Federal, no valor de R$ 7,4 milhões cada um.

Quanto custa jogar na Quina de São João?

Assim como em todos os concursos especiais das Loterias Caixa, a Quina de São João não acumula. A aposta simples da modalidade custa R$ 2,50, podendo ser realizada nos volantes do concurso especial. Para jogar na Quina, basta marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis.

O apostador também pode deixar para o sistema escolher os números, opção conhecida como Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de dois, três, quatro ou cinco números. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de cinco números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (quatro números) e assim por diante, conforme as regras da modalidade.

Como jogar na Quina de São João?

As apostas podem ser feitas até as 18h de hoje nas lotéricas de todo o país, no app Loterias Caixa e no portal Loterias Caixa.

Como fazer bolão para jogar na Quina?

Para aumentar as chances de ganhar na Quina de São João, basta os apostadores formarem um grupo, escolherem os números, marcarem a quantidade de cotas e, então, realizar a aposta em qualquer uma das 13 mil lotéricas do país.

Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante, o que permite resgatar cada parte do prêmio individualmente. Os bolões da Quina têm valor mínimo de R$ 12,50 e cada cota deve ser de pelo menos R$ 3,50, sendo possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 50 cotas.

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

Quina de São João: quanto rendem R$ 200 milhões na poupança?