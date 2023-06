Quina de São João: confira os números sorteados na edição especial

A Caixa acaba de realizar o sorteio da Quina de São João, edição especial com prêmio em mais de R$ 210 milhões.

O sorteio do concurso 6.172 foi neste sábado, 24, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.

Os números sorteados são: 70-12-47-45-13

O que é possível comprar com o prêmio de R$ 210 milhões da Quina de São João

O dinheiro do prêmio é suficiente para o ganhador adquirir um imóvel em cada um dos 26 estados e no Distrito Federal, no valor de R$ 7,4 milhões cada um. O cálculo considera casos em que apenas um apostador foi o sortudo da rodada.

Outras possibilidades que o valor de R$ 210 milhões proporciona são as aquisições de:

Como funciona o sorteio da Quina de São João?

Para conquistar o prêmio principal da Quina de São João, é necessário acertar os cinco números sorteados dentre um total de 80 ou ser o apostador com a maior quantidade de números corretos. Além disso, são pagos prêmios para aqueles que acertarem pelo menos dois números.

Por ser um concurso especial, o prêmio da Quina de São João não acumula. Caso não haja vencedores na categoria principal, que consiste no acerto de 5 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda categoria (4 números) e assim por diante, de acordo com as regras específicas da modalidade.