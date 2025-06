Quina de São João: 13 apostas dividem o prêmio histórico; cada uma ganhou R$ 19 milhões

A Caixa informou neste sábado, 28, o prêmio no valor de R$ 250.247.112,44 da Quina de São João (concurso 6760), será dividido entre 13 apostas registradas em nove estados e uma em canal eletrônico. Cada uma levará R$ 19.249.775,58.

As apostas sorteadas foram realizadas em Cariacica (ES), Goiânia (GO), Belo Horizonte (MG), Uberaba (MG), Dourados (MS), Nova Mutum (MT), João Pessoa (PB), Recife (PE), Porto Alegre (RS), Botucatu (SP), Penápolis (SP), São Paulo (SP).

Na segunda faixa de premiação, de quatro números, 3.825 apostas foram contempladas, cabendo a cada uma o valor de R$ 6.229,64. Os 268.928 apostadores que acertaram três números receberão R$ 84,38 cada, enquanto 6.311.241 apostadores que acertaram dois números serão premiados com R$ 3,59 cada um.

A Quina de São João 2025 registrou 38.383.546 de apostas em todo o país, totalizando uma arrecadação de R$ 518.239.200,00.

O sorteio teve transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa, e foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Veja os números sorteados da Quina, concurso 6.747:

35 - 19 - 20 - 34 - 12

Como proteger seu prêmio

Segundo a Caixa, prêmios com valor superior a R$ 2.428,80 são pagos exclusivamente nas agências do banco. O bilhete é considerado ao portador; entretanto, o ganhador pode, para sua segurança, registrar no verso do recibo da aposta premiada seu nome completo e CPF, tornando o bilhete nominal. Em caso de bolão, cada participante pode proceder da mesma forma no verso do recibo individual de sua cota.

Os ganhadores devem, ainda, ficar atentos aos prazos para recebimento dos valores. Os prêmios prescrevem em 90 dias a partir da data do sorteio. Após esse prazo, o prêmio prescreve e o valor é repassado integralmente ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (FIES), conforme Lei 13.756/18.​