Quer ganhar R$ 8,8 bilhões na loteria? EUA acumula prêmio e matemático revela como ganhou 14 vezes

O prêmio da loteria americana acumulou: a bolada de US$ 1,73 bilhão (R$ 8,8 bilhões) será sorteada amanhã, 11. O segundo maior prêmio sorteado pela Powerball e os brasileiros também podem apostar — e ganhar, se seguirem os passos de Stefan Mandel, um economista romeno-australiano que ganhou na loteria 14 vezes ao longo da sua vida.

Ao longo de sua vida, Mandel contrariou o ditado popular e mostrou que é possível ser mais vezes ganhador da loteria do que atingido por um raio. Segundo ele, o segredo está nos números, ou melhor, na probabilidade. “Sou um matemático de fim de semana, um contador sem muita educação. Mas a matemática aplicada corretamente pode garantir uma fortuna”, contou a uma revista romena.

A lógica, segundo ele, era bastante simples: um jogador ao escolher seis números em uma aposta de 49 opções, as chances de ganhar na loteria eram de uma em 13.983.816. Se ele escolhesse 15 números (o que exigia a compra de 5.005 jogos, um para cada combinação possível), as chances de ganhar aumentavam para uma em 2.794.

E assim por diante seguia o sistema de Mandel. No entanto, para dar conta de tantas apostas, o economista acrescentou outra etapa na estratégia: “investidores” que aceitassem participar das apostas. Em outras palavras, ele recrutou amigos e conhecidos para apostarem junto com ele no bolão, com a condição de repartirem o prêmio conquistado.

Seguindo essa lógica, o matemático romeno elaborou uma fórmula para ganhar na loteria em seis passos. Confira abaixo:

Calcular o número total de combinações possíveis. Para uma loteria que exige a escolha de seis números de 1 a 40, isso significa 3.838.380 combinações. Encontre loterias cujo prêmio é pelo menos três vezes (ou mais) maior que o número de combinações possíveis. Arrecadar dinheiro suficiente para pagar por cada combinação. Mandel chegou a reunir 2.524 investidores para ganhar na loteria da Virgínia. Emita vários bilhetes com todas as combinações buscadas junto com outros apostadores. Ganhe e pague seus investidores. Mandel lembra que embolsou US$ 97 mil após uma vitória conjunta de US$ 1,3 milhão em 1987.

