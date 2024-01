Quem Tem Direito ao Bolsa Família? Conheça as Regras e Valores do Benefício

O Bolsa Família é um programa de assistência social que visa auxiliar as famílias de baixa renda no Brasil. No entanto, para receber o benefício, é importante conhecer as regras e os valores estabelecidos.

Regras de Renda do Bolsa Família

A principal regra para ter direito ao Bolsa Família é que a renda per capita da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês. Ou seja, a soma das rendas de todos os membros da família deve ser igual ou inferior a esse valor. Por exemplo, se uma família de seis pessoas tem uma renda total de R$ 1.302, cada membro terá uma renda de R$ 217, o que está abaixo do limite de R$ 218, permitindo que eles se qualifiquem para o benefício.

Valores do Bolsa Família

O Bolsa Família é composto por quatro tipos de benefícios:

Primeira Infância: Destinado a famílias com crianças de 0 a 6 anos, o benefício é de R$ 150 por criança nessa faixa etária. Benefício de Renda de Cidadania: Pago a todos os integrantes da família, no valor de R$ 142 por pessoa. Benefício Variável Familiar: Concedido às famílias que tenham gestantes e/ou crianças de 7 a 11 anos, e/ou adolescentes de 12 a 18 anos incompletos, no valor de R$ 50 por pessoa que atenda a esses critérios. Benefício Complementar: Oferecido às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, caso o Benefício de Renda de Cidadania não seja suficiente para atingir o valor mínimo de R$ 600 por família. O complemento é calculado para garantir que nenhuma família receba menos do que esse valor.

Como Consultar o Calendário de Pagamento do Bolsa Família?

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome criou o site Calendário Bolsa Família para facilitar a consulta das datas de pagamento do benefício. Para verificar o seu calendário de pagamento, siga estas etapas:

Acesse o site www.bolsafamiliacalendario.com.br. Clique em "Consulte seu dia de pagamento". Informe o mês e o número final do seu NIS (Número de Identificação Social). Pronto, você poderá verificar o dia exato do recebimento da próxima parcela.

Fique atento às regras e aos valores do Bolsa Família para garantir que você e sua família tenham acesso a esse importante programa de assistência social.