Quem está em dívida com a Enel, pode renegociar débitos até 30 de setembro; entenda

A Enel São Paulo, concessionária de distribuição de energia elétrica, informou, nesta terça-feira, 19, que clientes com débitos poderão negociar suas dívidas. Até o dia 30 de setembro, quem tem contas atrasadas, poderá aproveitar as condições especiais da campanha de renegociação.

Uma das possibilidades disponibilizadas é o pagamento em até 12 parcelas com isenção de juros. Além disso, para quem optar por quitar a dívida à vista, também receberá benefícios.

“Estamos sempre buscando alternativas para flexibilizar a negociação dos débitos de nossos clientes. Sabemos que muitos consumidores perderam emprego e renda e podem se beneficiar com a campanha”, afirma André Oswaldo, diretor de mercado de São Paulo.

Como participar?

Segundo informou a empresa em nota, os valores serão incorporados dentro das próprias contas de energia dos consumidores.

As negociações podem ser realizadas por meio dos canais de atendimento da Enel, como site, lojas de atendimento ou pela Central de Relacionamento (0800 727 2120). Também há a opção de entrar em contato pelo aplicativo, que pode ser baixado gratuitamente, ou pelas redes sociais, como Facebook (enelclientesbr) ou Twitter (@enelclientesbr).

Os clientes podem ainda falar com a Enel através do WhatsApp, enviando um “Olá” para o número (21) 99601-9608. A atendente virtual Elena irá atender, orientando sobre serviços como falta de energia, consulta de débitos e envio de segunda via da conta.