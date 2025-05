Quase 70% da Geração Z usa TikTok e Instagram para tomar decisões financeiras

Uma pesquisa recente, realizada pelo aplicativo bancário Spruce, da H&R Block, revelou que praticamente 70% da Geração Z (nascidos entre 1997 e 2012) admitiu ser influenciada por dicas e tendências financeiras das redes sociais.

Com as respostas de 2.200 adultos dos Estados Unidos, foi possível constatar que, em comparação à Geração Z, apenas 51% dos Millennials e 27% da Geração X seguem essas tendências.

Já uma pesquisa realizada pela Charles Schwab mostra números ainda maiores: 72% da Geração Z dos entrevistados afirmaram que procuram conselhos de finanças na internet, comparado com 57% dos Millennials e 38% da Geração X.

Ao jornal Inc., o vice-presidente da Spruce — John Thompson — afirmou que a prática deve ser usada com moderação e as dicas devem sempre ser checadas por um profissional.

“As redes sociais podem ser um ótimo ponto de partida para inspiração e ideias, mas também é importante complementar essas informações com uma pesquisa pessoal ou com orientação de um especialista financeiro”, disse o executivo.

Ainda segundo a pesquisa, o TikTok é a plataforma mais utilizada para informações financeiras, seguido pelo Instagram, Facebook e podcasts.

Apesar de preferir as redes sociais para a busca desses conselhos, as respostas da Geração Z revelaram que os jovens estão conscientes de que as dicas precisam ser verificadas e validadas. De acordo com o estudo da Schwab, eles classificaram as redes sociais como menos confiáveis entre as outras fontes de informações financeiras.

Mesmo assim, os jovens adultos tendem a confiar nas mídias online mais do que os mais velhos. Cerca de 32% dos entrevistados da Geração Z consideram o TikTok como uma fonte confiável, em relação a apenas 13% da Geração X.