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Quase 24 milhões de pessoas têm R$ 4,3 bilhões a receber; veja se você tem direito

Quando somado com pessoas jurídicas, o montante sobe para R$ 5,8 bilhões. A maior parte dos valores esquecidos está em bancos, totalizando R$ 2,459 bilhões

Valores a Receber: dinheiro se refere, justamente, a valores esquecidos por consumidores em bancos, cooperativas ou outras instituições financeiras (Freepik)

Valores a Receber: dinheiro se refere, justamente, a valores esquecidos por consumidores em bancos, cooperativas ou outras instituições financeiras (Freepik)

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 17h43.

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O Banco Central (BC) divulgou nesta terça-feira, 13, que R$ 5,796 bilhões ainda estão disponíveis para saque. O número é referente a agosto e ficou acima dos R$ 5,649 bilhões de julho. No total, já foram devolvidos R$ 16,466 bilhões.

O montante pode ser resgatado no Sistema de Valores a Receber (SVR) e se refere, justamente, a valores esquecidos por consumidores em bancos, cooperativas ou outras instituições financeiras.

A maior parte dos valores esquecidos está em bancos, totalizando R$ 2,459 bilhões. Em seguida vêm as administradoras de consórcios (R$ 1,967 bilhões), cooperativas (R$ 805 milhões), instituições de pagamento (R$ 369 milhões), financeiras (R$ 121 milhões), corretoras e distribuidoras (R$ 68 milhões) e outras instituições (R$ 5 milhões).

Quanto ao tamanho dos montantes, 69,44% dos valores não passam de R$ 10. Montantes entre R$ 10,01 e R$ 100 representam 18,95%, enquanto valores de R$ 100,01 a R$ 1.000 correspondem a 9,39%. Apenas 2,21% dos que têm dinheiro esquecido podem resgatar mais de R$ 1.000,01.

De acordo com os dados mais recentes do BC, 23.944.854 consumidores pessoas físicas ainda têm dinheiro a receber, que somados chegam a um valor de mais de R$ 4,311 bilhões. Já pessoas jurídicas somam 2.361.698 que podem resgatar cerca de R$ 1,484 bilhões.

Quanto dinheiro esquecido foi devolvido?

O pagamento pelo Sistema de Valores a Receber do Banco Central começou em março de 2023 e até agora foram devolvidos R$ 16,466 bilhões. Desse total, 39.502.699 de pessoas físicas sacaram mais de R$ 12 bilhões, enquanto 4.848.957 pessoas jurídicas conseguiram resgatar R$ 4,3 bilhões.

Como consultar valores a receber?

Para saber se você tem direito ao saque é necessário consultar o próprio site do Sistema de Valores a ReceberTambém é possível consultar valores esquecidos de familiares falecidos e solicitar o resgate. Neste endereço citado acima, o consumidor deve clicar em “Consulte se tem valores a receber”. Insira o CFP e a data de nascimento do falecido ou próprio e clique em “Consultar”.

Como solicitar o resgate de valores a receber?

Depois de fazer a consulta e verificar que há valores a receber, será necessário clicar no botão 'Acessar o SVR'. Se não tiver fila de espera, o consumidor será transferido para a página de login da Conta gov.br.

O consumidor terá 30 minutos dentro do sistema. Segundo o BC, esse tempo é suficiente para fazer tudo que precisa, mas fique atento ao relógio no canto superior da tela.

A solicitação do resgate é feita dentro do próprio Sistema de Valores a Receber. Neste caso será necessário:

  • Selecionar uma de suas chaves Pix (campo obrigatório) e informar seus dados pessoais;
  • Guardar o número de protocolo para entrar em contato com a instituição, se necessário.

Segundo o Banco Central, mesmo que o consumidor tenha indicado a chave Pix, a instituição pode devolver por TED para a conta da chave Pix selecionada.

Qual é o prazo de pagamento do "dinheiro esquecido"?

O prazo de pagamento do dinheiro é de até em 12 dias úteis em caso de pagamento via Pix. Nos outros casos, o prazo é determinado pela instituição financeira. Segundo o BC, ela não é obrigada a pagar em até 12 dias úteis.

Além disso, a instituição pode entrar em contato pelo telefone ou pelo e-mail indicado para confirmar sua identidade ou tirar dúvidas sobre a forma de devolução. Esse é um procedimento para sua segurança e da instituição. Entretanto, nunca forneça senhas a ninguém.

Se o sistema oferecer a opção Solicitar por aqui, mas não apresentar chave Pix disponível para seleção:

  • Entre em contato diretamente com a instituição financeira pelo telefone ou pelo e-mail informado por ela para combinar a forma de devolução.
  • Se preferir, crie uma chave Pix e volte ao sistema para solicitar o valor.

Se o sistema não oferecer a opção Solicitar por aqui:

  • Entre em contato diretamente com a instituição financeira pelo telefone ou pelo e-mail informado por ela para combinar a forma de devolução.

Como consultar valores a receber de falecidos?

Os herdeiros podem consultar se existe algum valor esquecido pelo familiar falecido em bancos, instituições financeiras e cooperativas.

O primeiro passo que o herdeiro interessado deve dar é acessar o mesmo site do SVR. Para isso é necessário saber o CPF e data de nascimento da pessoa falecida.

Ao acessar o Sistema de Valores a Receber será necessário fazer login na Conta gov.br. Por causa do sigilo bancário, a conta precisa ser de nível prata ou ouro.

Neste momento, a pessoa terá acesso para Valores para Pessoas Falecidas dentro do sistema e terá de informar o CPF e a data de nascimento da pessoa falecida.

É fundamental ler e aceitar o Termo de Responsabilidade de consulta a dados de terceiros. Para acessar os dados da pessoa falecida, o consumidor precisa ser herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal.

Na tela do sistema aparecerá:

  • O nome e os dados de contato da instituição que deve devolver o valor;
  • A origem (tipo) do valor a receber;
  • A faixa do valor a receber.

O passo seguinte será entrar em contato com diretamente à instituição sobre a documentação necessária para apresentar para receber o valor da pessoa falecida.

Como criar a conta gov.br?

É possível criar a conta gov.br por meio do aplicativo ou pela internet, clicando em "Entrar com gov.br". Na tela inicial, digite seu CPF e clique em "Continuar". Caso não possua uma conta gov.br, será direcionado para criar uma.

Para iniciar, se o consumidor tiver CNH ou biometria facial no TSE, ele fará o reconhecimento facial pelo aplicativo gov.br. Se der tudo certo, a conta já será Ouro ou Prata, e na telinha você verá a mensagem de sucesso.

Caso não tenha CNH ou biometria no TSE, poderá criar a conta por meio de bancos credenciados. Assim, a conta será Prata. Mas, se não for possível criar a conta com banco credenciado, será necessário responder um questionário online e governo uma conta Bronze para o consumidor.

Acompanhe tudo sobre:Valores a ReceberDinheiroBanco CentralFinançasPIX

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