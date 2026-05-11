Quanto rendem R$ 100 investidos no Tesouro Reserva: veja simulação

Tesouro Reserva. O novo título público é ideal para investidores que buscam segurança para sua reserva de emergência, com máxima facilidade de uso. O título já aparece listado no site oficial do Tesouro Direto O Tesouro Nacional lançou oficialmente nesta segunda-feira, 11 de maio de 2026, o. O novo título público é ideal para investidores que buscam segurança para sua reserva de emergência, com máxima facilidade de uso. O título já aparece listado noe marca uma nova fase de acessibilidade no mercado financeiro brasileiro.

O que é o Tesouro Reserva?

Diferente de títulos híbridos como o Tesouro IPCA+, que pagam um spread além da variação do indexador, o Tesouro Reserva não sofre com a chamada marcação a mercado. O título é 100% atrelado exclusivamente à variação da taxa Selic. Com isso, o investidor resgata exatamente o valor que aplicou somado aos juros acumulados, sem o risco de ver seu saldo diminuir devido a oscilações diárias no valor de face desses ativos.

Regras e Acessibilidade

O título foi desenhado para ser democrático, permitindo investimentos a partir de apenas R$ 1. Embora tenha um prazo de vencimento de 10 anos, ele oferece liquidez diária 24 horas por dia. Por meio de uma integração com o Pix, o investidor pode solicitar o resgate e receber o dinheiro na conta instantaneamente, inclusive aos fins de semana e feriados.

Como Investir no Tesouro Reserva

Neste primeiro momento, o investimento está disponível exclusivamente para correntistas do Banco do Brasil, que atuou como parceiro no desenvolvimento do produto. O investidor pode realizar a aplicação diretamente pelo aplicativo do banco ou consultar os simuladores no Portal do Tesouro Direto . A expectativa é que outras instituições financeiras passem a oferecer o título em breve.

Simulação de Rendimento Líquido

O retorno final do investimento depende diretamente do prazo de permanência, já que o Imposto de Renda segue a tabela regressiva da renda fixa (de 22,5% a 15% sobre o lucro). Além disso, o IOF incide apenas sobre resgates feitos nos primeiros 30 dias.

Abaixo, veja a projeção, feita pela EXAME, para um investimento inicial de R$ 100,00, considerando a Selic atual de 14,50% ao ano:

Prazo de Resgate Valor Bruto (Est.) IR (Alíquota) Valor Líquido Final Lucro Líquido 30 dias R$ 101,13 R$ 0,25 (22,5%) R$ 100,88 R$ 0,88 6 meses R$ 107,00 R$ 1,57 (22,5%) R$ 105,43 R$ 5,43 1 ano R$ 114,50 R$ 2,90 (20,0%) R$ 111,60 R$ 11,60 2 anos R$ 131,10 R$ 5,44 (17,5%) R$ 125,66 R$ 25,66 10 anos (Venc.) R$ 387,31 R$ 43,10 (15,0%) R$ 344,21 R$ 244,21 *Estimativa baseada na Selic de 14,50% a.a. e isenção da taxa de custódia da B3.

Para investimentos totais em títulos indexados à Selic (somando Tesouro Selic e Tesouro Reserva) que ultrapassem o montante de R$ 10.000,00, também incide uma taxa de custódia de 0,20% ao ano sobre o valor que exceder esse teto.

Essa taxa é cobrada semestralmente pela bolsa de valores brasileira e deve ser considerada no cálculo da rentabilidade real para investidores com patrimônios maiores.

Por exemplo: se o investidor colocar R$ 11.000,00, os primeiros R$ 10.000,00 continuam isentos. Porém, sobre os R$ 1.000,00 excedentes haverá o desconto proporcional de 0,20% ao ano (cerca de R$ 2,00 por ano) descontados semestralmente pela B3.