Quando custa viajar para os 10 destinos favoritos das férias de final de ano

Com a chegada da metade do ano, é comum que muitos brasileiros comecem a se planejar para as férias de final de ano. Pensando nisso, uma pesquisa do site Quanto Custa Viajar indica dez destinos para quem quer se planejar para viajar e curtir o Ano Novo.

A lista apresenta opções para todos os orçamentos partindo de São Paulo. Para quem precisa economizar, é possível pagar menos em passagens aéreas indo para Arraial do Cabo, por exemplo.

Já para quem pode arcar com os custos de uma viagem internacional, Paris, Barcelona e Cancún são algumas das opções.

As hospedagens tem como parâmetro as opções oferecidas pelo site comparador de preços Booking. Já o custo diário é calculado pelo Quanto Custa Viajar, e as passagens foram levantadas pela Turismo City.

Planejamento para viajar com tranquilidade

Para uma viagem com tranquilidade, e menor custo, é preciso organização. "Quando deixamos para comprar as passagens e reservar passeios mais próximo da nossa partida, os valores ficam muito mais caros ou até indisponíveis. Principalmente quando se trata de feriados nacionais, ou momento nos quais há férias escolares e coletivas, como o do Ano Novo", diz Diogo Ribeiro, analista educacional do Guia Financeiro.

Segundo Valter Police, planejador financeiro da Fiduc, caso o viajante queira visitar um museu, por exemplo, é apenas através do planejamento que ele descobrirá se a data da viagem comporta a visita ao local desejado, sem desperdiçar tempo. "Boas viagens são bem planejadas, e com antecedência", comenta.

Outro detalhe a se atentar é à moeda. Caso o viajante precise de dólares, o ideal é comprar parcelado, reduzindo, assim o preço médio pago na moeda americana. "Essa é uma alternativa interessante para quem se planejou para a viagem, ter tempo para ir acumulando dólares", comenta Ribeiro, do Guia Financeiro.

Outra dica é acompanhar especialistas que tratam do tema e aconselham sobre o momento ideal para comprar a moeda. Assim, é possível contextualizar as expectativas com a realidade. Police comenta que o viajante pode realizar o monitoramento de plataformas de viagens para estudar as melhores possibilidades de preços a serem pagos.

"Nessa questão de viagens, o que é fundamental é a pessoa entender que planejar faz bem. Que fazer as coisas com calma e planejamento só traz vantagens. E a partir daí, você começa a curtir a viagem muito antes do embarque", analisa Police.