Quanto custa o cafezinho na refeição do brasileiro em 2022? Veja preços médios por região

O café pós-almoço, comum entre os brasileiros, corresponde a 10% do valor de uma refeição completa, que chega a uma média nacional de R$ 40,64 e inclui, além do café, o prato principal, uma bebida e uma sobremesa. O dado é da Pesquisa +Valor, realizada pela Ticket, marca de benefícios de alimentação e refeição da Edenred Brasil, com cerca de 4,5 mil estabelecimentos de alimentação em todo o país.

De acordo com a média nacional, a bebida tem sido encontrada a R$ 4,23, um aumento de 24% em relação ao valor de cinco anos atrás. Mesmo com o aumento, o valor da bebida ainda cresceu abaixo da inflação. O preço de cinco anos atrás, corrigido de acordo com o IPCA, seria de R$ 5,91.

Esse avanço acompanha as altas do setor cafeeiro. Segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), os preços do café moído subiram 56,87% para o consumidor no acumulado de 12 meses até janeiro deste ano.

Preço médio do 'cafezinho' por região

O Norte se destaca com a maior participação do café no valor total da refeição (em torno de R$ 36,14): 13%, com a bebida a um preço médio de R$ 4,71.

Na sequência, vem o Sul, com o “cafezinho” a R$ 4,08, corresponde a 11% do valor do prato (R$ 36,97).

Em terceiro lugar, o Nordeste apresenta a bebida a um valor médio de R$ 4,30, ou 10,6% do preço da refeição, que está em R$ 40,28.

O café no Sudeste, por sua vez, corresponde a 10% do valor total: R$ 4,34 de R$ 42,83.

Por fim, o Centro-Oeste é a região em que a bebida tem a menor participação no preço da refeição completa (R$ 34,20): 8,8%, a um valor médio de R$ 3,03.

Fonte: Ticket/Divulgação

Preço médio do café por tipo de serviço

Quando o estudo é realizado por tipo de serviço, o café que completa o prato Comercial chega a um preço médio de R$ 3,94 e apresenta a maior participação (12,8%) no valor total da refeição, cujo preço médio é de R$ 30,59.

Já no Autosserviço, cujo prato custa, em média, R$ 35,91, a bebida corresponde a 12,3% do valor (R$ 4,43).

No A La Carte, que tem preço médio de R$ 64,83, o café representa uma fatia de 8,7%, a um custo de R$ 5,66.

No prato Executivo, por sua vez, que apresenta o valor médio de R$ 50,23, a bebida corresponde a 8,1%, com o preço de R$ 5,08.

Fonte: Ticket/Divulgação

Segundo Felipe Gomes, Diretor-Geral da Ticket, “a Pesquisa +Valor oferece informação às empresas para que possam avaliar o valor do benefício concedido aos seus empregados, contribuindo para a nutrição equilibrada dos trabalhadores por facilitar e proporcionar, por meio do benefício, o acesso à alimentação de qualidade”.

