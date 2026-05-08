Quais são os riscos de usar o FGTS para pagar dívidas no Desenrola?

Desenrola 2.0: programa começou na terça-feira, 5 (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Divulgação)
Repórter de finanças
Publicado em 8 de maio de 2026 às 05h00.
O Desenrola 2.0, programa do Governo Federal voltado à renegociação de dívidas, abriu uma nova possibilidade para os brasileiros inadimplentes: usar até 20% do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para quitar débitos.
A medida surge como um alívio para famílias pressionadas por juros altos do cartão de crédito e cheque especial, mas também levanta um alerta importante: vale a pena abrir mão de uma reserva criada justamente para momentos de crise?
Especialistas ouvidos pela EXAME afirmam que a resposta depende da situação financeira de cada pessoa — e, principalmente, do tipo de dívida acumulada. Em alguns casos, usar o FGTS pode representar uma reorganização financeira necessária. Em outros, pode comprometer a segurança futura do trabalhador.
Para Henrique Soares, planejador financeiro CFP, a estratégia pode ser racional quando o objetivo é sair de dívidas com juros muito elevados.“Na prática, trocar uma dívida com juros muito elevados por uma redução do saldo devedor pode melhorar bastante a saúde financeira no curto prazo”, diz.
O Renan Diego, consultor financeiro, também avalia que o programa pode ajudar famílias sufocadas pelo endividamento. Ele destaca que, do ponto de vista matemático, quitar dívidas caras costuma ser mais vantajoso do que manter o dinheiro parado no FGTS.
“Nesses casos, o crescimento da dívida costuma ser muito superior ao rendimento do FGTS, então, financeiramente falando, é mais vantajoso quitar ou reduzir o débito”, afirma. Além disso, Diego ressalta que sair da inadimplência pode trazer efeitos positivos para além das finanças.
“Ao sair da inadimplência, o trabalhador recupera acesso ao crédito, melhora sua organização financeira e diminui o impacto psicológico causado pelo endividamento excessivo. Para muitas famílias, isso significa uma oportunidade concreta de recomeço econômico”, diz.
Apesar dos benefícios no curto prazo, os especialistas alertam que o uso do FGTS pode comprometer objetivos importantes no futuro. O FGTS funciona como uma espécie de poupança compulsória do trabalhador, usada em situações como demissão sem justa causa, financiamento imobiliário e aposentadoria.
“Por isso, usar parte do FGTS para quitar dívidas exige cautela, porque isso reduz uma reserva importante para esses objetivos a longo prazo, além das emergências e imprevistos que podem ocasionar”, afirma Diego.
Segundo Soares, há ainda outro risco: quitar a dívida sem mudar os hábitos financeiros.
“O FGTS muitas vezes funciona como um patrimônio ‘forçado’, que a pessoa não movimenta com facilidade. Quando esse recurso é utilizado para quitar dívidas sem mudança de comportamento financeiro, existe o risco de a pessoa perder patrimônio e, algum tempo depois, voltar a se endividar”, diz Henrique Soares.
Diego faz um alerta semelhante.
“Existe ainda o risco de que, sem educação financeira e mudanças nos hábitos de consumo, a pessoa volte a se endividar após a renegociação, comprometendo novamente sua renda sem possuir mais a reserva que utilizou anteriormente”, afirma.
Para Soares, renegociar dívidas pode ser um primeiro passo importante, mas não resolve sozinho a origem do problema financeiro. “Mais importante do que simplesmente limpar o nome é entender a origem da dívida e se existe capacidade real de reorganização financeira depois da renegociação”, afirma.
“Uma pessoa muito endividada e com o nome negativado dificilmente conseguirá acessar crédito imobiliário no futuro. Ou seja, em alguns casos, reorganizar a vida financeira agora pode ser justamente o que permitirá voltar a pensar em objetivos como financiar um imóvel mais adiante”, diz.
Sendo assim, o especialista reforça que o uso do FGTS só tende a funcionar quando acompanhado de mudanças concretas no orçamento. “No fim, o principal risco não está apenas em usar o FGTS, mas em utilizar esse recurso sem resolver o comportamento que gerou a dívida”, conclui.
O Novo Desenrola é um programa de refinanciamento de dívidas que reúne diferentes públicos — famílias, estudantes, empresas e produtores rurais — com condições facilitadas de pagamento, redução de juros e uso de garantias públicas.
Segundo o governo, alguns bancos começaram a ofertar a renegociação a partir de terça-feira, 5, mas que a implementação dependerá das instituições financeiras.
O programa é dividido em quatro frentes:
É a principal frente do programa, voltada à renegociação de dívidas de pessoas físicas de baixa renda, com uso de crédito novo garantido pelo governo.
Podem participar pessoas com renda de até cinco salários mínimos (R$ 8.105) e dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026, com atraso entre 90 dias e dois anos em cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal não consignado.
Entram dívidas de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal (CDC), desde que estejam em atraso entre 90 dias e dois anos.
Os descontos variam conforme o tempo de atraso e o tipo de dívida:
A renegociação deverá ser feita diretamente nos canais oficiais dos bancos.
A taxa de juros máxima será de 1,99% ao mês.
Os contratos atrasados poderão ser parcelados em até 48 meses.
Sim. Os bancos deverão limpar o nome de clientes com dívidas de até R$ 100.
Sim. Haverá bloqueio do CPF em casas de apostas por 12 meses para quem aderir ao programa.
As instituições deverão:
O Desenrola Fies é voltado a estudantes com dívidas em atraso no financiamento estudantil.
Como funciona o Desenrola Fies?
Dívidas acima de 90 dias:
Dívidas acima de 360 dias:
É a frente voltada a micro e pequenas empresas, com mudanças em programas como Pronampe e Procred, incluindo ampliação de prazos, carência e limites de crédito.
Voltado a agricultores familiares, o programa permite renegociar dívidas e ampliar o acesso ao crédito rural. A expectativa do governo é ampliar o número de beneficiários com a prorrogação do prazo.
O Fundo Garantidor de Operações (FGO) será usado como garantia para as operações de crédito renegociadas, reduzindo o risco para os bancos.
De onde vêm os recursos do fundo?
Os recursos virão de:
Recursos não resgatados no sistema financeiro, estimados entre R$ 5 bilhões e R$ 8 bilhões.
O programa altera regras do crédito consignado para aposentados, pensionistas e servidores públicos. Entre as mudanças estão:
Além disso, o governo prevê uma redução gradual da margem consignável ao longo dos anos, até atingir 30%.