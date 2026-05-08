Quais são os riscos de usar o FGTS para pagar dívidas no Desenrola?

O Desenrola 2.0, programa do Governo Federal voltado à renegociação de dívidas, abriu uma nova possibilidade para os brasileiros inadimplentes: usar até 20% do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para quitar débitos.

A medida surge como um alívio para famílias pressionadas por juros altos do cartão de crédito e cheque especial, mas também levanta um alerta importante: vale a pena abrir mão de uma reserva criada justamente para momentos de crise?

Especialistas ouvidos pela EXAME afirmam que a resposta depende da situação financeira de cada pessoa — e, principalmente, do tipo de dívida acumulada. Em alguns casos, usar o FGTS pode representar uma reorganização financeira necessária. Em outros, pode comprometer a segurança futura do trabalhador.

Quando usar o FGTS pode fazer sentido

Para Henrique Soares, planejador financeiro CFP, a estratégia pode ser racional quando o objetivo é sair de dívidas com juros muito elevados.“Na prática, trocar uma dívida com juros muito elevados por uma redução do saldo devedor pode melhorar bastante a saúde financeira no curto prazo”, diz.

O Renan Diego, consultor financeiro, também avalia que o programa pode ajudar famílias sufocadas pelo endividamento. Ele destaca que, do ponto de vista matemático, quitar dívidas caras costuma ser mais vantajoso do que manter o dinheiro parado no FGTS.

“Nesses casos, o crescimento da dívida costuma ser muito superior ao rendimento do FGTS, então, financeiramente falando, é mais vantajoso quitar ou reduzir o débito”, afirma. Além disso, Diego ressalta que sair da inadimplência pode trazer efeitos positivos para além das finanças.

“Ao sair da inadimplência, o trabalhador recupera acesso ao crédito, melhora sua organização financeira e diminui o impacto psicológico causado pelo endividamento excessivo. Para muitas famílias, isso significa uma oportunidade concreta de recomeço econômico”, diz.

O risco de perder uma reserva importante

Apesar dos benefícios no curto prazo, os especialistas alertam que o uso do FGTS pode comprometer objetivos importantes no futuro. O FGTS funciona como uma espécie de poupança compulsória do trabalhador, usada em situações como demissão sem justa causa, financiamento imobiliário e aposentadoria.

“Por isso, usar parte do FGTS para quitar dívidas exige cautela, porque isso reduz uma reserva importante para esses objetivos a longo prazo, além das emergências e imprevistos que podem ocasionar”, afirma Diego.

Segundo Soares, há ainda outro risco: quitar a dívida sem mudar os hábitos financeiros.

“O FGTS muitas vezes funciona como um patrimônio ‘forçado’, que a pessoa não movimenta com facilidade. Quando esse recurso é utilizado para quitar dívidas sem mudança de comportamento financeiro, existe o risco de a pessoa perder patrimônio e, algum tempo depois, voltar a se endividar”, diz Henrique Soares.

Diego faz um alerta semelhante.

“Existe ainda o risco de que, sem educação financeira e mudanças nos hábitos de consumo, a pessoa volte a se endividar após a renegociação, comprometendo novamente sua renda sem possuir mais a reserva que utilizou anteriormente”, afirma.

Limpar o nome resolve o problema?

Para Soares, renegociar dívidas pode ser um primeiro passo importante, mas não resolve sozinho a origem do problema financeiro. “Mais importante do que simplesmente limpar o nome é entender a origem da dívida e se existe capacidade real de reorganização financeira depois da renegociação”, afirma.

“Uma pessoa muito endividada e com o nome negativado dificilmente conseguirá acessar crédito imobiliário no futuro. Ou seja, em alguns casos, reorganizar a vida financeira agora pode ser justamente o que permitirá voltar a pensar em objetivos como financiar um imóvel mais adiante”, diz.

Sendo assim, o especialista reforça que o uso do FGTS só tende a funcionar quando acompanhado de mudanças concretas no orçamento. “No fim, o principal risco não está apenas em usar o FGTS, mas em utilizar esse recurso sem resolver o comportamento que gerou a dívida”, conclui.

O que é o Novo Desenrola Brasil?

O Novo Desenrola é um programa de refinanciamento de dívidas que reúne diferentes públicos — famílias, estudantes, empresas e produtores rurais — com condições facilitadas de pagamento, redução de juros e uso de garantias públicas.

Quando começa o Novo Desenrola?

Segundo o governo, alguns bancos começaram a ofertar a renegociação a partir de terça-feira, 5, mas que a implementação dependerá das instituições financeiras.

O programa é dividido em quantos eixos?

O programa é dividido em quatro frentes:

Desenrola Famílias

Desenrola Fies

Desenrola Empresas

Desenrola Rural

O que é o Desenrola Famílias?

É a principal frente do programa, voltada à renegociação de dívidas de pessoas físicas de baixa renda, com uso de crédito novo garantido pelo governo.

Quem pode participar?

Podem participar pessoas com renda de até cinco salários mínimos (R$ 8.105) e dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026, com atraso entre 90 dias e dois anos em cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal não consignado.

Quais dívidas entram na renegociação?

Entram dívidas de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal (CDC), desde que estejam em atraso entre 90 dias e dois anos.

Qual é o desconto oferecido para famílias?

Os descontos variam conforme o tempo de atraso e o tipo de dívida:

De 30% a 90% no total;

No rotativo e cheque especial: de 40% a 90%;

No crédito pessoal: de 30% a 80%.

Onde poderá renegociar as dívidas?

A renegociação deverá ser feita diretamente nos canais oficiais dos bancos.

Qual o máximo de juros que pode ser cobrado?

A taxa de juros máxima será de 1,99% ao mês.

Qual o prazo máximo de parcelamento?

Os contratos atrasados poderão ser parcelados em até 48 meses.

Dívidas de até R$ 100 serão perdoadas?

Sim. Os bancos deverão limpar o nome de clientes com dívidas de até R$ 100.

Será proibido apostar em bets?

Sim. Haverá bloqueio do CPF em casas de apostas por 12 meses para quem aderir ao programa.

O que muda para os bancos?

As instituições deverão:

Limpar o nome de clientes nos bancos com dívidas de até R$ 100 e das dívidas renegociadas;

Destinar 1% do valor garantido pelo FGO para educação financeira;

Proibir o uso de crédito para apostas.

Desenrola Fies: como funciona e quais os descontos

O Desenrola Fies é voltado a estudantes com dívidas em atraso no financiamento estudantil.

Como funciona o Desenrola Fies?

Dívidas acima de 90 dias:

À vista: desconto total de juros e multas + 12% do principal;

Parcelado (até 150 vezes): desconto total de juros e multas.

Dívidas acima de 360 dias:

Fora do CadÚnico: desconto de até 77%;

No CadÚnico: desconto de até 99%.

Os descontos podem chegar a 99% do valor total da dívida, dependendo do perfil do estudante e do tempo de atraso.

O que é o Desenrola Empresas?

É a frente voltada a micro e pequenas empresas, com mudanças em programas como Pronampe e Procred, incluindo ampliação de prazos, carência e limites de crédito.

O que é o Desenrola Rural?

Voltado a agricultores familiares, o programa permite renegociar dívidas e ampliar o acesso ao crédito rural. A expectativa do governo é ampliar o número de beneficiários com a prorrogação do prazo.

Qual é o papel do FGO no Desenrola?

O Fundo Garantidor de Operações (FGO) será usado como garantia para as operações de crédito renegociadas, reduzindo o risco para os bancos.

De onde vêm os recursos do fundo?

Os recursos virão de:

R$ 2 bilhões já disponíveis;

Até R$ 5 bilhões em novos aportes;

Recursos não resgatados no sistema financeiro, estimados entre R$ 5 bilhões e R$ 8 bilhões.

O que muda no crédito consignado do INSS e do servidor?

O programa altera regras do crédito consignado para aposentados, pensionistas e servidores públicos. Entre as mudanças estão:

Redução da margem consignável total de 45% para 40%;

Limitação do uso de cartão consignado a uma parcela menor da renda;

Ampliação do prazo de pagamento, que pode chegar a até 108 meses (INSS) e 120 meses (servidores);

Possibilidade de carência de até 90 dias (INSS) e 120 dias (servidores).

Além disso, o governo prevê uma redução gradual da margem consignável ao longo dos anos, até atingir 30%.