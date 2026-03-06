Invest

Quais produtos serão entregues em 15 minutos pelo Amazon Now? Veja como funciona

Serviço foi lançado no Brasil nesta semana com o propósito de garantir entregas ultrarrápidas de produtos de mercearia

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 6 de março de 2026 às 15h58.

A Amazon anunciou nesta semana o lançamento do Amazon Now no Brasil, serviço de entregas ultrarrápidas que promete levar produtos de mercearia em até 15 minutos. Pela primeira vez no país, a empresa também passa a incluir alimentos frescos e congelados nesse tipo de entrega.

O serviço estará disponível inicialmente para clientes de bairros selecionados em oito grandes cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife e Belo Horizonte.

Por meio do site Amazon.com.br ou do aplicativo Amazon Shopping, será possível comprar itens como frutas, verduras, carnes, laticínios, bebidas, produtos de higiene pessoal e limpeza doméstica. A implementação do serviço ocorrerá de forma gradual até 9 de março, com frete gratuito para assinantes do Amazon Prime.

O lançamento mira situações de consumo imediato — como quando acabam fraldas em casa, bebidas durante um jogo de futebol ou um ingrediente essencial durante o preparo de uma receita — momentos em que o consumidor normalmente precisaria ir rapidamente a uma loja física.

No início, o serviço funcionará apenas em bairros elegíveis das oito cidades anunciadas. Os consumidores podem verificar a disponibilidade inserindo o endereço na página amazon.com.br/amazonnow. A companhia afirma que pretende expandir gradualmente o serviço para novas regiões e ampliar o catálogo de produtos conforme a demanda dos clientes.

Como funciona o Amazon Now?

Os produtos disponíveis para entrega ultrarrápida serão identificados com o selo “Amazon Now”.

Veja o passo a passo

  • Ao selecionar um desses itens, o cliente acessa uma experiência separada de compra, com carrinho e processo de pagamento próprios, permitindo finalizar pedidos urgentes sem misturá-los com compras convencionais da plataforma.
  • Os pagamentos poderão ser feitos por cartão de crédito ou PIX.
  • Assinantes do Prime terão entrega gratuita, enquanto os demais clientes pagarão R$ 5,49 pelo frete.
  • Após concluir o pedido, o cliente recebe um link de rastreamento pelo WhatsApp, que direciona para uma página com mapa interativo para acompanhar a entrega em tempo real.
  • A ferramenta também permite comunicação com o entregador sem compartilhamento de dados pessoais.
Benefícios para assinantes Prime

Os membros do Amazon Prime, que já contam com entrega rápida e gratuita em milhões de produtos, passam agora a ter acesso a entregas em até 15 minutos pelo Amazon Now, sem custo adicional.

O programa Prime inclui ainda benefícios como ofertas exclusivas, acesso a filmes e transmissões esportivas no Prime Video, catálogo de 100 milhões de músicas e podcasts sem anúncios no Amazon Music Prime, jogos com Amazon Luna e uma biblioteca com revistas e e-books digitais.

