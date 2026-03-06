Quais produtos serão entregues em 15 minutos pelo Amazon Now? Veja como funciona

Repórter
Publicado em 6 de março de 2026 às 15h58.
A Amazon anunciou nesta semana o lançamento do Amazon Now no Brasil, serviço de entregas ultrarrápidas que promete levar produtos de mercearia em até 15 minutos. Pela primeira vez no país, a empresa também passa a incluir alimentos frescos e congelados nesse tipo de entrega.
O serviço estará disponível inicialmente para clientes de bairros selecionados em oito grandes cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife e Belo Horizonte.Amazônia no mapa da Amazon: como varejista chegou onde antes era 'impossível'
Por meio do site Amazon.com.br ou do aplicativo Amazon Shopping, será possível comprar itens como frutas, verduras, carnes, laticínios, bebidas, produtos de higiene pessoal e limpeza doméstica. A implementação do serviço ocorrerá de forma gradual até 9 de março, com frete gratuito para assinantes do Amazon Prime.
O lançamento mira situações de consumo imediato — como quando acabam fraldas em casa, bebidas durante um jogo de futebol ou um ingrediente essencial durante o preparo de uma receita — momentos em que o consumidor normalmente precisaria ir rapidamente a uma loja física.
No início, o serviço funcionará apenas em bairros elegíveis das oito cidades anunciadas. Os consumidores podem verificar a disponibilidade inserindo o endereço na página amazon.com.br/amazonnow. A companhia afirma que pretende expandir gradualmente o serviço para novas regiões e ampliar o catálogo de produtos conforme a demanda dos clientes.
Os produtos disponíveis para entrega ultrarrápida serão identificados com o selo “Amazon Now”.
Os membros do Amazon Prime, que já contam com entrega rápida e gratuita em milhões de produtos, passam agora a ter acesso a entregas em até 15 minutos pelo Amazon Now, sem custo adicional.
O programa Prime inclui ainda benefícios como ofertas exclusivas, acesso a filmes e transmissões esportivas no Prime Video, catálogo de 100 milhões de músicas e podcasts sem anúncios no Amazon Music Prime, jogos com Amazon Luna e uma biblioteca com revistas e e-books digitais.