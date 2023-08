Quais os carros mais econômicos do Brasil? Veja lista

Com um novo reajuste nos preços dos combustíveis desde o último dia 15, ficou mais caro encher o tanque do carro. A Petrobras aumentou em R$ 0,41 por litro o seu preço médio de venda de gasolina para as distribuidoras, que passará a ser de R$ 2,93 por litro, um aumento que representa uma alta de 16,3%. A Petrobras também reajustou em 25,8%, para R$ 3,80, o preço do diesel.

Com isso, torna-se ainda mais importante a escolha, para o motorista, de um modelo que tenha o menor consumo de combustível. Para ajudar os consumidores, o Instituto Nacional de Metrologia (Inmetro) elaborou uma lista com os modelos mais econômicos vendidos no Brasil.

O Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) ranqueou os mais eficientes com base em “informações sobre eficiência energética, consumo, autonomia e emissão de gases de todos os carros de passeio, picapes e utilitários a venda”. O estudo foi realizado pelo 15° ano consecutivo, analisando, desta vez, “747 modelos e versões, sendo 68 modelos Elétricos (VE) e 48 Plug-in (VEHP)”.

Na liderança está o Renault Kwid, com eficiência energética de 1,36 MJ/km (energia necessária para fazer o veículo andar por 1 km), percorrendo 15,3 km em área urbana com gasolina e 10,8 km com etanol. Em seguida vem o Peugeot 208 Like MT, que pode chegar a 14,7 km em área urbana com gasolina e 10,4 km com etanol (eficiência energética de 1,37 MJ/km).

Fechando o pódio vem o Chevrolet Onix Plus, que faz 9,5 km com álcool em área urbana e 13,6 km em área urbana com gasolina, eficiência energética de 1,40 MJ/km.

“Em comparação à tabela anterior, há melhoria de 5% na média de consumo energético nos carros da categoria SUV grande [...] e de aproximadamente 2% nos SUV compactos [...]. A melhoria se deve principalmente ao ingresso dos novos modelos elétricos e híbridos no Programa”, comentou, no início do ano, Hércules Souza, chefe da Divisão de Verificação e Estudos Técnicos (Divet).