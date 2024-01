IPVA 2024: Ferrari exclusiva terá imposto de R$800 mil; veja carros que vão pagar mais caro

O custo de manter um carro exclusivo na garagem, no Brasil, pode valer o mesmo que comprar um novo automóvel de luxo. Com a chegada de 2024, chega também a hora de pagar os impostos, dentre eles, o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). Em vários estados do país, colecionadores desembolsam altos valores para quitar as cobranças sobre os supercarros.

Em Santa Catarina, o dono do único LaFerrari do país, modelo exclusivo italiano avaliado em R$ 41 milhões, deverá pagar cerca de R$ 800 mil de IPVA, em 2024. O valor, calculado de acordo com a alíquota de cada estado, é referente a 2% do preço de mercado do veículo. A porcentagem cobrada sobre carros catarinenses é uma das mais baixas, atualmente, no Brasil. A informação foi publicada pelo Quatro Rodas.

Emplacado na cidade de Joinville, o hiperesportivo fabricado em 2015 chegou por aqui em 2022. Por ser um modelo híbrido, a LaFerrari tem um motor com 789 cv e um motor elétrico com 160 cv. No total, o carro acumula 963 cv e 91,6 mkgf de torque, transitando de 0 a 100 km/h em apenas 3 segundos.

LaFerrari

Com o valor do IPVA, o dono da luxuosa e exclusiva Ferrari poderia investir em um novo modelo, como o Audi A8 W12, por aproximadamente R$ 779 mil. Outro automóvel que pode ser adquirido pela mesma faixa de preço é o Defender, da marca Land Rover, avaliado em R$ 800 mil. Caso a preferência seja por tecnologia e inovação, o proprietário da LaFerrari poderia comprar uma BMW iX, um SUV elétrico e reciclável, também vendido na faixa dos R$ 800 mil.

Ferrari Daytona SP3

Outro modelo Ferrari ocupa o segundo lugar de maior IPVA do país. A Daytona SP3, registrada no Rio Grande do Sul, é a única unidade presente na América Latina. Novinho em folha, o automóvel esportivo fabricado em 2023, está avaliado em R$ 19.035.780. De acordo com o valor da alíquota de 3% do estado gaúcho, o dono do supercarro exclusivo deverá pagar um IPVA de R$ 571 mil.

Porsche 918 Spyder

Desta vez, em São Paulo, o terceiro IPVA mais caro do país será pago pelos donos dos três Porsche 918 Spyder registrados no estado. A alíquota cobrada pelos paulistas é a maior possível, de 4%, e quando aplicada sobre o valor de mercado do veículo, avaliado em R$ 14.074.612, rende um imposto de R$ 562 mil.

Lamborghini Aventador SV

Em Minas Gerais, a taxa mais cara do estado será paga pelo dono de uma Lamborghini Aventador SVJ, avaliada em R$ 7.798.987 na tabela FIPE. Com alíquota de 4%, o custo de imposto sobre o carro será de R$ 297 mil. Com super motor, o veículo vai de 0 a 100 km/h em apenas 2,8 segundos.

IPVA 2024

Este ano, os motoristas devem sentir um alívio no bolso. Como o preço do carro usado caiu - em média, 4,26% até novembro, segundo os últimos dados do IBGE - a tendência é que o valor do IPVA seja menor.

Isso porque a maioria dos estados usa como referência para calcular a alíquota do imposto o valor venal dos veículos. No Estado do Rio, por exemplo, que usa como referência a tabela Fipe, o valor venal caiu em média 4,39% - o percentual exato varia de acordo com o modelo e o ano do veículo.

As alíquotas e as datas de vencimento variam de acordo com cada estado. Os descontos chegam a 3% para quem pagar à vista. E, em alguns casos, é possível parcelar em até cinco vezes o pagamento dos tributos.

Carros elétricos, pessoas com deficiência e veículos a partir de 10 anos de uso podem ser isentos, dependendo da região. Até o momento, 18 estados e o Distrito Federal divulgaram as informações de pagamentos sobre o IPVA 2024.