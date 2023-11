Vai viajar? Veja como proteger sua conta fora de casa

Quando o quesito é segurança digital, todas as medidas para manter seu celular livre de ataques são válidas. Pode parecer bobo, mas ativar o bloqueio automático da tela já é um protocolo importante para quem tem grandes quantidades de informação no smartphone, dizem os especialistas.

Se você está fora de casa ou fazendo uma viagem internacional, as recomendações seguem as mesmas: se atentar aos detalhes do seus recursos no celular e nos aplicativos de banco para não ter uma eventual surpresa negativa.

O que os bancos andam fazendo pela segurança digital

Rafael Alonso, pós-graduado em segurança cibernética pelo IDESP (Instituto Daryus de Ensino Superior Paulista), afirma que a implementação de autenticação multifatorial (MFA) é uma iniciativa chave para garantir a segurança das contas dos clientes.

“Ela envolve o uso de dois ou mais métodos de verificação para verificar a identidade do usuário. Por exemplo, além da senha, o banco pode exigir um código enviado para o telefone do cliente”, explica o especialista

Os bancos também estão cada vez mais investindo em tecnologias que permitem o monitoramento em tempo real das transações. Isso ajuda a identificar atividades suspeitas, como transações incomuns em termos de valor, localização ou frequência.

Dicas para ter um celular seguro

Em sete passos, Eduardo Bezerra, diretor de Cyber Insurance na Wiz Corporate, explica como adicionar camadas extras de segurança digital.

Ative o bloqueio de tela no celular para proteger contra acessos não autorizados; Configure um tempo para o bloqueio automático da tela, aumentando a proteção; Faça atualizações periódicas do sistema (seja Apple ou Android) para evitar que vulnerabilidades sejam exploradas por invasores; Evite usar a função que salva senhas automaticamente ao acessar sites, pois isso pode criar vulnerabilidades; Crie senhas com caracteres maiúsculos, minúsculos, números e caracteres especiais. Além da senha, adotar a autenticação de dois fatores, que requer um código adicional, como um SMS ou token, para acessar aplicativos e sistemas. Isso aumenta a segurança. Desativar notificações na tela de bloqueio para evitar que informações sensíveis sejam visíveis quando o celular está bloqueado.

Thiago Guedes da DeServ, especialista em segurança da informação, tem outras instruções para quem quer sair de casa de forma mais tranquila.

Antes de viajar, ative notificações de transferências bancárias para acompanhamento; Limite os valores transferidos por PIX quando estiver fora de casa, em horários específicos ou em determinadas regiões; Utilize carteiras digitais em seu celular para fazer pagamentos por aproximação, reduzindo o uso de cartões de crédito físicos; Evite conectar-se a redes Wi-Fi abertas, pois podem ser usadas por atacantes para coletar dados;

O que fazer se seu celular for roubado

Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), uma recomendação importante é resetar o dispositivo por meio de outro dispositivo, como um celular ou notebook. Tanto o sistema Android quanto o iPhone permitem que você acesse um site e limpe completamente seu dispositivo, apagando todas as informações nele contidas. Assim, mesmo que você perca o aparelho, suas informações pessoais permanecerão seguras.

Quando se trata de atividades bancárias, os bancos têm implementado medidas de segurança, como a análise do comportamento de consumo, diz Thiago Guedes. Isso significa que, se houver atividades suspeitas em sua conta, o banco pode detectá-las e, em muitos casos, ressarcir o valor, especialmente quando se trata de cartões de crédito.

Para transações feitas por Pix, se você acreditar que houve fraude, a primeira ação é fazer um boletim de ocorrência. Em seguida, entre em contato com o banco do destinatário para tentar desfazer a transação. Existe a norma 177 do Banco Central que permite a reversão de transferências Pix, desde que seja feita rapidamente. No entanto, se o dinheiro já foi sacado, a recuperação pode se tornar mais difícil.

Em caso de roubo, é crucial entrar em contato imediatamente com o banco para bloquear seus cartões e sua conta. Muitos bancos oferecem opções automatizadas para bloqueio de cartões, o que é uma medida eficaz para evitar transações não autorizadas. Além disso, informar o banco sobre o ocorrido é importante para garantir a segurança financeira.

Conhecer os canais de segurança do banco é igualmente essencial. Muitas instituições financeiras disponibilizam números específicos para obter informações e bloquear o aplicativo bancário em caso de perda do celular. Ficar informado sobre esses canais pode economizar tempo e evitar danos financeiros.

Uma sugestão adicional é manter apenas as informações necessárias em seu celular. Evite armazenar dados sensíveis desnecessários, limitando assim a exposição no caso de uma situação desagradável. Embora seja impossível eliminar completamente o risco, essas precauções ajudam a minimizá-lo e proteger suas informações pessoais e financeiras.