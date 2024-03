Programa para declarar IR 2024 estará disponível dia 15; veja como baixar

O programa gerador da Declaração de Imposto de Renda (IR) de 2024, referente ao ano-base 2023, estará disponível para ser baixado na página da Receita Federal no dia 15 de março.

O prazo de entrega do IR começa no mesmo dia da liberação do programa e encerra no dia 31 de maio. A expectativa é que até 43 milhões de contribuintes prestem contas ao leão.

Além do programa oficial do IR, os contribuintes podem preencher a declaração por meio de tablets e smartphones, acessando o aplicativo Meu Imposto de Renda para aparelhos Android ou iOs. Para usar o programa nao é necessário ter conta no sistema Gov.br. Entretanto, para fazer a declaração pré-preenchida é necessário ter conta prata ou ouro.

Como baixar o programa para declarar o IR?

O programa do Imposto de Renda deve ser baixado no site da Receita: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/download/pgd/dirpf.

Vale destacar que desde 2020, o Java já vem "embutido", ou seja, não é necessário instalar ou atualizá-lo em separado. Para instalar o programa "multiplataforma" ou os programas de anos anteriores, lembre-se de manter a versão do Java Virtual Machine (JVM) atualizada no seu computador. Veja abaixo os sistemas operacionais:

Linux

Adicione permissão de execução, por meio do comando "chmod +x nome_do_arquivo.bin" ou conforme o Gerenciador de Janelas utilizado.

MacOS

Execute o arquivo ".dmg" ou ".pkg", conforme o caso.

Multiplataforma

Esta opção dispensa instalador e destina-se aos usuários que precisam ter maior controle sobre a instalação. Para usar esta opção, descompacte os arquivos zipados (.zip) no local desejado e utilize as instruções do arquivo "Leia_me.htm".

Solaris (anos anteriores)

Execute "java -jar nome_do_arquivo.jar" na linha de comando.

Quem deve declarar o Imposto de Renda 2024

É obrigado a declarar o Imposto de Renda em 2024 o contribuinte que: